Veel ‘spookluchthavens’ in India

India investeerde de afgelopen jaren fors in haar infrastructuur, waaronder tientallen nieuwe vliegvelden. Veel van deze luchthavens blijken nauwelijks gebruikt te worden.

Hoewel nieuwe vliegvelden over het algemeen worden gebouwd om aan toenemende vraag te voldoen blijkt dat in India niet het geval. Van de in totaal 140 commerciële vliegvelden in het land verwerkten er twaalf tussen december en maart helemaal geen passagiers. Een derde van alle luchthavens handelde gemiddeld nog geen vijf vluchten per dag af.

De luchthavens worden vaak gerealiseerd door politieke ambities. Regionale politici willen hun achterban tevreden stellen met prestigieuze projecten, zoals een nieuw vliegveld in Hisar, bedoeld als alternatief voor het drukke New Delhi Airport. Het terrein beschikt over een lange landingsbaan met taxibanen en een groot platform. Een terminal is daarentegen, evenals commerciële vluchten, nergens te bekennen.

Kosten

De hoge exploitatiekosten van dergelijke ‘kleine’ vliegvelden komen in India door overheidsvoorschriften snel in de buurt bij die van internationale hubs. Omdat de luchthavens vaak zonder goede businesscase worden gebouwd, is de kans klein dat ze rendabel worden. Volgens de Airports Authority of India moeten vliegvelden minimaal acht tot tien vluchten per dag verwerken om uit de kosten te komen, echter halen veel luchthavens dit dus niet.

Toch hopen voorstanders dat de projecten op termijn rendabel worden. De regering ziet de luchthavens als investering in toekomstige welvaart. De omwonenden van het vliegveld bij Hisar zijn overwegend tevreden met het project en verwachten dat het vliegverkeer op de lange termijn zal toenemen.

Air India

Hoewel veel luchthavens ‘te weinig’ vluchten ontvangen duidt de strategie van Air India op een groeiende vraag naar zowel nationale als Internationale vluchten. De luchtvaartmaatschappij bestelde de afgelopen jaren veel nieuwe vliegtuigen bij zowel Boeing als Airbus om aan de vraag naar tickets te kunnen voldoen. Naar verwachting wordt er in juni opnieuw een miljardenorder aangekondigd.