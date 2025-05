Dit Nederlandse vliegveld krijgt F-35’s

Het is zo goed als zeker: Lelystad Airport wordt de nieuwe basis voor de Nederlandse F-35’s. De luchthaven gaat behalve F-35’s ook commercieel verkeer verwelkomen. Het kabinet hoopt op begrip vanuit de omgeving.

Op dit moment liggen er twee voorstellen in de ministerraad. Het eerste houdt in dat het vliegveld wordt opengesteld voor commercieel verkeer en het tweede betreft de standplaatsen van F-35’s. Dit betekent dat de weg vrij is om de luchthaven een belangrijke militaire functie te geven, vertellen bronnen aan De Telegraaf. Over twee weken stemt het kabinet naar alle waarschijnlijkheid in met de plannen.

Recent bleek al dat Defensie de voorkeur geeft aan de polder. Vooral de verwachte geluidshinder zal op Lelystad Airport naar verhouding het laagst zijn. De Nederlandse luchtmacht beschikt op dit moment over veertig F-35’s. Dat aantal stijgt de komende jaren naar 57. De straaljagers hebben echter wel ruimte nodig. Ook voor het stationeren van buitenlandse straaljagers dient extra benodigde capaciteit aanwezig te zijn. In totaal gaat het om 2300 sorties per jaar op Lelystad Airport. Het kabinet verwacht begrip van omwonenden voor ‘the sound of freedom’.

Niet akkoord

Eerder zei topman van Lelystad Airport Jan Eerkens in een interview met Up in the Sky dat hij stond te popelen F-35’s te verwelkomen. Maar, wél F-35’s en geen vakantievluchten gaat er bij hem niet in. Het kabinet is de Lelystad-CEO tegemoetgekomen door tienduizend jaarlijkse vliegbewegingen voor commercieel verkeer toe te staan.

Na de grote renovatie van het vliegveld stond de gloednieuwe terminal van Lelystad Airport jarenlang leeg. De tienduizend vliegbewegingen zijn dan ook goed nieuws voor de luchthaven die onderdeel is van de Schiphol Group. Op die manier ontstaat op Schiphol ruimte voor zakelijk en intercontinentaal vliegverkeer en kan Lelystad deel van de vakantiedruk wegnemen.

Duidelijkheid

Hoewel het economischer zou zijn beide besluiten samen te voegen, kiest het kabinet ervoor ze als twee losse voorstellen te behandelen om tijd te besparen. Vooral voor de Flevopolder is het besluit van groot belang. De provincie lobbyt al jaren voor meer activiteit op en rondom de luchthaven. Bovendien riep Flevoland het kabinet eerder al op bewoners en perceeleigenaren zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de plannen. Op die manier kunnen ook zij aan de slag.