KLM-toestel keert halverwege vlucht om 

Een KLM Cityhopper Embraer 195-E2 was onderweg naar Nice toen het halverwege de vlucht plotseling omkeerde. Schiphol kreeg de oproep haar ‘langste baan’ vrij te houden.

Zondagavond 11 mei om 21:31 uur steeg het KLM-toestel op vanaf Schiphol onderweg richting Nice. Op dat moment had de Embraer 195-E2, registratie PH-NXI, al ruim een uur vertraging. Na een klein uur in de lucht keerde het vliegtuig om en met een grote lus vloog het terug richting Schiphol. Vlucht KL1481 was inmiddels ruim voorbij Parijs en halverwege de vlucht.

Volgens de bemanning had het vliegtuig te maken met elektrische problemen waardoor terugkeer noodzakelijk was. Bij de nadering van Schiphol vroegen de piloten om de langst mogelijke baan die op dat moment beschikbaar was. Het was onduidelijk of de remmen naar behoren zouden werken. Daarnaast zou de KLM-crew geen gebruik kunnen maken van de neuswielbesturing.

De Embraer raakte de grond uiteindelijk zonder al te grote problemen om 23:28 uur. Het toestel kwam tot stilstand op baan 06, beter bekend als de Kaagbaan. Het vliegtuig kon op eigen kracht naar de gate komen, waar alle passagiers van boord konden. KLM annuleerde de terugvlucht vanuit Nice en de PH-NXI draaide de volgende dag weer als gewoon mee in de rotatie.

