Russische straaljager zorgt voor flinke irritatie

Een Russische Sukhoi Su-35 drong dinsdagavond 13 mei het NAVO-luchtruim binnen. De autoriteiten zijn niet gediend van de Russische actie en bestempelen deze als ‘zeer ernstig’.

Terwijl Europa dinsdagavond keek naar de Estse inzending op het Songfestival-podium, zorgden de Russen voor hun eigen vermaak. De Russische straaljager vloog het Estse luchtruim binnen bij het noordelijke schiereiland Juminda. De Sukhoi verbleef daar korte tijd maar vertrok daarna met de noorderzon. De Estse autoriteiten wisten geen contact te maken met de machine.

De straaljager was ongezien het luchtruim binnengeslopen. Het Russische gevechtsvliegtuig had vooraf geen vliegschema gestuurd evenmin stond de elektronische identificatie aan. Verder legden de piloten geen contact met de luchtverkeersleiding en was er vanuit Estse zijde ook geen verbinding tot stand te brengen. Het is daarom onduidelijk of de actie gericht of een incident was.

Er wordt van het eerste uitgegaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Tallinn riep de Russische zaakgelastigde op het matje en overhandigde een diplomatieke nota. ‘Vanuit Ests oogpunt is dit een zeer ernstig en betreurenswaardig incident dat op geen enkele manier acceptabel is’, aldus Estse minister van Buitenlandse Zaken Margus Tsahkna.

Schending

Volgens de Estse autoriteiten is dit de eerste keer dit jaar dat Russische straaljagers het Estse luchtruim schenden. Desalniettemin is het niet voor het eerst dat de Russen de grens overgaan. In de jaren sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2024 zijn er meerdere incidenten per jaar genoteerd. Die vonden langs de volledige NAVO-grens plaats.

Ook is het niet ongebruikelijk dat Russische militaire vliegtuigen de grenzen van het luchtruim van westerse landen opzoeken. De afgelopen jaren zijn diverse verkenningsvliegtuigen en bommenwerpers ook vlak langs het Nederlandse luchtruim gevlogen. Het kwam tot 2022 echter niet vaak voor dat het luchtruim daadwerkelijk werd geschonden.