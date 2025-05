Trump trakteert Boeing op ‘grootste order ooit’

Tijdens de veelbesproken reis die de Amerikaanse president Donald Trump deze week maakt in het Midden-Oosten, heeft Trump ook een verrassing voor Boeing. Qatar Airways plaatst de grootste bestelling uit de geschiedenis ooit bij de Amerikaanse fabrikant.

De deal hing al een poosje in de lucht, maar tijdens zijn officiële bezoek geeft Trump meer details vrij tegenover de pers. Qatar Airways bestelt 210 widebodies bij Boeing. Daarbij zou het gaan om tenminste honderddertig Boeing 787 Dreamliners en dertig Boeing 777X’s met opties voor verdere machines. Het is echter nog niet duidelijk om welke varianten het gaat. Volgens de president is het ‘de grootste widebody-aankoop uit de geschiedenis ooit’.

Behalve Boeing wint ook de Amerikaanse motorfabrikant General Electric Aerospace aanzienlijk bij deze deal. Onder de vleugels van de Dreamliner biedt Boeing zowel GE Aerospace-motoren als Britse Rolls Royce-motoren aan. Qatar Airways koos echter de eerstgenoemde variant voor haar 787’s. De 777X kent als enige optie de GE Aerospace GE9X-motoren.

De keuze voor Amerikaanse motoren komt niet helemaal als een verrassing. Behalve de bemoeienis van de MAGA-president in de deal, heeft Qatar Airways al jaren moeilijkheden met Rolls Royce. De Trent XWB-motoren van Rolls Royce die Qatar Airways’ Airbus A350’s voortstuwen ervaren grote problemen met ’s werelds warmste klimaten, waaronder de Golfregio.

$200 miljard

Tijdens een persconferentie kort na de bekendmaking van de deal zei Trump dat het gaat om een deal voor honderdzestig vliegtuigen. Volgens hem was daarmee US$200 miljard gemoeid. Echter, in een factsheet dat het Witte Huis nadien presenteerde, bleek dat het in werkelijkheid 210 toestellen betreft. Daarvoor legt Qatar Airways US$96 miljard neer.

Kritiek

Desalniettemin is de deal niet het opmerkelijkste recente vliegtuignieuws uit Qatar. Vorige week kwam naar buiten dat de Qatarese Emir Trump een koninklijke Boeing 747-8 schonk. Er klonk veel kritiek en critici zeiden dat Qatar hiermee het Witte Huis wil beïnvloeden. Trump wuifde die kritiek weg en voegde daaraan toe dat ‘alleen een dwaas dit aanbod zou afslaan’.