Verkeerstoren Schiphol komt er anders uit te zien

De iconische luchtverkeersleidingstoren op Schiphol ondergaat aanstaande zaterdag een metamorfose. LVNL vervangt de koepel bovenop de verkeerstoren.

Voor velen is de verkeerstoren op Schiphol een herkenbaar plaatje: een hoge, betonnen cilinder met daarop twee cabines. Bovenop de bovenste, smalle cabine is een ronde koepel te zien. Deze zogenaamde radome huisvest de radarsystemen van de luchthaven en helpt verkeersleiders om vliegtuigen en voertuigen op de grond via schermen in de gaten te houden.

Het is juist die radome die komende zaterdag wordt vervangen. LVNL plaatst een nieuwe radarkoepel, die het een en ander wegheeft van een voetbal, bovenop de toren. Het belooft een flinke klus te worden, want de verkeerstoren is ruim honderd meter hoog. LVNL bouwt de radome aan de voet van de toren op, waarna hij op zijn plek wordt gehesen. Het hele proces duurt zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur.

De nieuwe radome | ©LVNL

360 graden

De huidige verkeerstoren is in gebruik genomen in 1991. Hij is ontworpen om de groeiende complexiteit van het luchtverkeer op Schiphol in goede banen te leiden. Vanuit de ruime, van glas voorziene cabine hebben luchtverkeersleiders een ongehinderd 360-graden uitzicht over de start- en landingsbanen, taxibanen en het platform. De strategische positie zorgt ervoor dat zij het landende en vertrekkende vliegverkeer veilig en efficiënt kunnen coördineren.

Door de jaren heen is de verkeerstoren van Schiphol uitgegroeid tot een symbool van de Nederlandse luchtvaart. Het is een plek waar cruciale beslissingen worden genomen die de reis van duizenden passagiers per dag beïnvloeden. De toren is daarmee meer dan enkel een gebouw; hij geldt als commandocentrum van de luchtvaartoperatie op Schiphol.