Nederlandse Apache maakt voorzorgslanding

Een Apache-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht heeft vrijdagochtend een voorzorgslanding moeten maken in een weiland bij Ees, Drenthe. De oorzaak van de landing is nog onbekend en wordt onderzocht.

Rond half negen meldde het Defensie Helikopter Commando (DHC) dat de Apache vanwege een technisch mankement een voorzorgslanding moest maken. Technici reisden af naar Drenthe om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Het toestel, registratie Q-37, nam deel aan de oefening Falcon Spring. Op foto’s van de gestrande Apache is te zien dat een van de ruiten is gesneuveld. De bemanning bleef ongedeerd. Volgens een woordvoerder van het DHC is het nog onduidelijk hoelang de helikopter in het weiland zal blijven staan.

Een van onze #Apache #gevechtshelikopters heeft zojuist een voorzorgslanding gemaakt in de omgeving van gemeente @gemeenteBO. Dit is gebeurd tijdens de oefening Falcon Spring. Onze technische dienst gaat ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. #falconspring pic.twitter.com/AzvH3VfNM2 — DHC Luchtmacht (@dhcluchtmacht) May 16, 2025

Falcon Spring is een grootschalige internationale oefening waaraan 1500 militairen en twintig helikopters deelnemen. De training vindt plaats op meerdere locaties in het noorden van Nederland en ging maandag van start. De laatste dag van de oefening staat gepland voor volgende week vrijdag. Naast Nederlandse toestellen doen ook tien Amerikaanse Chinook- en Black Hawk-helikopters mee.