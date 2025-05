CEO Ben Smith vaart andere koers dan KLM-personeel

Ben Smith, de topman van luchtvaartcombinatie Air France-KLM ontving vorig jaar een dikke bonus. Het enorme bedrag valt niet bij iedereen in goede aarde.

Topman Ben Smith van Air France-KLM heeft vorig jaar een bonus van €1,5 miljoen ontvangen, aangevuld met een voorlopige toekenning van een langetermijnbonus in aandelen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de luchtvaartgroep. De kortetermijnbonus van Smith steeg met 54 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Deze beloning is gebaseerd op verschillende prestaties van het concern, zoals financiële resultaten en strategische doelstellingen, waaronder vlootvernieuwing.

Samen met zijn vaste salaris, pensioenbijdragen en overige vergoedingen kwam zijn totale beloning uit op €2,8 miljoen. Dat is een stijging van 20 procent vergeleken met een jaar eerder. In 2023 ontving Smith bovendien extra uitbetalingen die voortkwamen uit eerder opgeschorte bonussen vanwege de coronaperiode, waarin er geen bonussen mochten worden uitgekeerd door ontvangen staatssteun.

KLM-directie verdient aanzienlijk minder

De voltallige KLM-directie verdiende gezamenlijk €2,3 miljoen in 2023; minder dan Smith alleen. De top van het bedrijf kon daarbij ruim €500.000 aan kortetermijnbonussen incasseren. Aldus De Telegraaf is er binnen KLM ophef ontstaan over deze bonussen, aangezien van het personeel wordt gevraagd om loonmatiging.

Minister kritisch

De verantwoordelijke Minister Eelco Heinen van Financiën bekritiseerde de bonusuitkeringen bij KLM vorige week al. Volgens de minister is het ‘zeker in de huidige tijd, waarin offers van het KLM-personeel worden gevraagd, zeer ongepast (…) Hoge bonussen dragen niet bij aan de kostenbesparingen en uitdagingen waar KLM voor staat. Vorig jaar april heeft het ministerie van Financiën bij de aandeelhoudersvergadering dan ook tegen de verruiming van het beloningsbeleid van KLM gestemd. Ook ik zal dit jaar bij de aandeelhoudersvergadering bezwaar maken’. De Nederlandse Staat houdt op dit moment nog een kleine zes procent van de aandelen in de nationale luchtvaartmaatschappij.