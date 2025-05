Global Airlines voert eerste commerciële vlucht uit

Donderdag heeft Global Airlines haar allereerste commerciële passagiersvlucht uitgevoerd met de Airbus A380. Het toestel, registratie 9H-GLOBL, vertrok van Glasgow naar New York John F. Kennedy International Airport (JFK).

Vlucht HFM380 vertrok rond half twaalf lokale tijd vanaf de Schotse luchthaven. Ruim zes uur later landde de Superjumbo in de Verenigde Staten. Volgens Flightradar24 waren er tijdens de inaugurele vlucht 95 passagiers aan boord. Voorafgaand aan de reis had Global Airlines een prijsvraag georganiseerd waarbij deelnemers kans maakten op twee retourtickets tussen Glasgow en New York-JFK. De retourvlucht staat gepland voor 19 mei.

Global Airlines heeft ook nieuwe vluchten aangekondigd tussen Manchester Airport en New York-JFK op 21 en 25 mei. Voor deze vluchten bood de maatschappij verlaagde tarieven aan van 1999 pond (ongeveer 2290 euro) voor een businessclass-ticket en 380 pond (ongeveer 435 euro) voor een economyclass-ticket. Opvallend is dat de maatschappij vier dagen tussen de heen- en terugvluchten plant. Hoewel er geen officiële verklaring is gegeven, zou dit te maken kunnen hebben met technische uitdagingen rondom de inzet van de A380.

Eerdere vluchten

Voordat de A380 richting New York vertrok, maakte het toestel begin mei al enkele testvluchten in Europa. Daarbij landde de A380 onder meer op Barcelona El Prat Airport, Berlin Brandenburg Airport en London Gatwick Airport. Met de lancering van de commerciële dienst wil Global Airlines zich positioneren op de trans-Atlantische markt. De komende maanden zullen uitwijzen of de strategie om de A380 in te zetten op deze routes succesvol zal zijn.