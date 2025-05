Kriebels aan boord van Airbus A320

Een reiziger zegt ‘nooit meer’ met Spirit Airlines te vliegen nadat ze kakkerlakken in de cabine van een A320. De luchtvaartmaatschappij zegt maatregelen te hebben genomen om herhaling te voorkomen.

Tijdens een vlucht van Spirit Airlines filmde een passagier ten minste twee kakkerlakken die over de wand van de cabine kropen. De passagier, die had geboekt voor de zogenaamde Big Front Seat, een ruimere zitplaats, was verbijsterd en deelde haar ervaring op sociale media. De video ging op TikTok snel viral en werd bijna acht miljoen keer bekeken.

‘Nooit meer vlieg ik met Spirit Airlines. Ik heb meer dan 800.000 kilometer met Delta gevlogen en heb nog nooit kakkerlakken aan boord gezien. Dit is echt absurd,’ schreef de reiziger op X. Spirit Airlines reageerde snel op het incident en gaf aan dat technici de betrokken Airbus A320 hebben geïnspecteerd en het probleem hebben opgelost. De passagier ontving een excuusbrief en een vluchttegoed van 60 dollar van de airline.

Ongedierte aan boord vaker een probleem

Spirit Airlines is niet de enige maatschappij die wel eens te maken heeft gehad met ongewenste dieren. Een Volaris-vlucht van Guadalajara naar Mexico-Stad werd in 2023 urenlang vertraagd nadat de cabine werd geteisterd door een grote zwerm muggen. later verschenen op social media beelden waarop te zien was hoe stewardessen wanhopig met hun armen zwaaiden en de cabine met insectwerend middel besproeiden om de grote hoeveelheid muggen in te dammen.

Gember

Een jaar eerder ontstond in India ophef nadat een passagier een kleine kakkerlak in zijn maaltijd zou hebben aangetroffen. De reiziger vloog met de Indiase maatschappij Vistara en plaatste een foto van zijn maaltijd op Twitter. Vistara zocht het incident verder uit en stuurde de maaltijd naar een laboratorium om geanalyseerd te worden. Na onderzoek bleek het geen insect te zijn, maar gebakken gember.