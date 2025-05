Trump kondigt straaljager aan: ‘Ik noem het de F-55’

President Donald Trump presenteerde afgelopen donderdag plannen voor een nieuwe tweemotorige versie van de F-35. Hij noemde de straaljager de ‘F-55.’

Op geheel eigen wijze schetste Trump gisteren een nieuw toekomstbeeld voor de Amerikaanse Luchtmacht. De Amerikaanse president heeft opmerkelijke plannen: ‘De F-35 krijgt een upgrade -een eenvoudige upgrade- maar we gaan ook een F-55 maken. Ik noem het een F-55’, zei Trump tijdens zijn bezoek aan Qatar. ‘Dat wordt een aanzienlijke upgrade’, legde hij uit, ‘met twee motoren, want een F-35 heeft er maar één; en ik hou niet van vliegtuigen met één motor.’

Hij verwees vervolgens naar de vier motoren van een Boeing 747, waarbij je een reserve hebt als er één uitvalt. ‘Dus we gaan een F-55 maken, denk ik, als we de juiste prijs krijgen; we moeten de juiste prijs krijgen’, zei de president. ‘En dat wordt dus een versie met twee motoren en een super-upgrade van de F-35.’

Toch steun voor F-35

Sommige prominente figuren uit Trumps kringen hebben scherpe kritiek geuit op het dure F-35-programma, dat volgens hen geldverspilling is en overbodig in het tijdperk van drones. Toch lijken Trumps opmerkingen in Qatar op donderdag op blijvende steun voor het programma te wijzen. Binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie wordt de F-35 beschouwd als een hoeksteen van de Amerikaanse luchtmacht.

Niet alleen de F-35 kreeg gisteren aandacht van Trump. Ook de F-22 zou volgens de republikeinse president grote upgrades moeten krijgen. Hij zei dat de VS een ‘F-22 Super’ gaat bouwen. Wat deze verbeteringen precies zouden moeten voorstellen is echter nog niet helemaal duidelijk.

