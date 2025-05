Finnair onderzoekt gevolgen vluchten Schiphol

Vrijdag annuleerde Finnair wegens een nieuwe staking van de Finnish Aviation Union (IAU) tientallen vluchten. Ook voor maandag worden opnieuw acties aangekondigd.

De staking vond plaats op Helsinki Airport, de luchthaven in de hoofdstad van Finland. Net zoals eerder deze maand legde het personeel van het vliegtuigonderhoud, de grondafhandeling en catering vier uur het werk grotendeels neer. Daarvan ondervonden Finnair-vluchten de gevolgen.

The Finnish Aviation Union IAU has announced industrial action at Helsinki Airport, causing extensive disruptions to Finnair traffic on Monday, 19 May. Read more: https://t.co/mp2KdiwUeI pic.twitter.com/sFeqpoxISP — Finnair (@Finnair) May 17, 2025

6.000 reizigers gedupeerd

In totaal haalde de luchtvaartmaatschappij zestig vluchten uit de planning. Dit betrof onder meer vluchten naar Zürich (Zwitserland), Tallinn (Estland), Kopenhagen (Denemarken) en Londen Heathrow (Engeland). In totaal raakten 6.000 reizigers gedupeerd. Zij werden van de annuleringen op de hoogte gesteld en ontvingen een bericht voor een nieuwe route. ‘Het spijt ons enorm dat zich als gevolg van deze situatie wijzigingen voordoen in de reisplannen van onze reizigers. We doen ons best hen zo snel mogelijk een nieuwe vlucht aan te bieden’, aldus Jaakko Schildt, COO van Finnair, in een verklaring. De ochtend- en middagvluchten van en naar Schiphol vonden vrijdag wel doorgang.

Nog een staking

Hoewel de vrijdag achter de rug is, is Finnair nog niet af van de stakingen. Komende maandag kondigt de IAU er wederom één aan. De luchtvaartmaatschappij is momenteel nog aan het onderzoeken welke gevolgen dit voor haar vluchten heeft. De airline voert die dag zoals gewoonlijk twee vluchten vanuit Helsinki naar Schiphol uit. Finnair verwacht echter dat als de staking plaatsvindt opnieuw vluchten geannuleerd dienen te worden. Eerder deze maand kondigde dezelfde vakbond ook al twee stakingen in vier dagen aan. Ook toen ondervonden duizenden reizigers de gevolgen van de geannuleerde vluchten.