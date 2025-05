Verkeerstoren Schiphol nog iets langer ‘bloot’

De verkeerstoren van LVNL op de luchthaven Schiphol moet het nog een dag langer doen zonder de kenmerkende radome. De radarkoepel zou vandaag vervangen worden, maar de plaatsing is uitgesteld tot morgenochtend.

De kenmerkende witte koepel dient ter bescherming van de radarinstallatie bovenop de verkeerstoren. Met een reusachtige kraan zou de nieuwe radome op de toren worden geplaatst. De weersomstandigheden zorgden ervoor dat dit vandaag uiteindelijk niet lukte. Nieuwe en oude radome naast elkaar op de grond © Leonard van den Broek

Een woordvoerder van LVNL zei hierover tegen Up in the Sky: ‘Vanwege teveel wind is besloten de plaatsing van de radome uit te stellen. Het was niet verantwoord om met deze wind de nieuwe koepel op zijn plek te zetten. De verkeerstoren is 101 meter hoog, op die hoogte staat nog meer wind dan beneden.’ De verwachting is dat morgenochtend vroeg de wind nog niet heel sterk zal zijn, waardoor veilige plaatsing van de nieuwe koepel alsnog mogelijk is.