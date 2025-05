Vlammen uit motor KLM 777 | Video

Een Boeing 777-300 van KLM stond vanmiddag na een klein uur weer aan de grond op Schiphol als gevolg van een incident kort na vertrek.

Het vliegtuig, registratie PH-BVW, maakte zich op voor de circa acht uur durende vlucht KL877 vanaf Amsterdam in de richting van het Indiase Mumbai. Het steeg 12:20 uur, twintig minuten later dan gepland, in noordelijke richting op vanaf de Zwanenburgbaan (18C/36C). Echter, tijdens take-off zou het mogelijk te maken hebben gekregen met een bird strike of compressor stall, al kan een woordvoerder van KLM over de precieze oorzaak nog niets zeggen. ‘Bij het opstijgen van vlucht KL877 vanaf Amsterdam met bestemming Mumbai waren vlammen te zien uit de linkermotor’, zegt zegsman in De Telegraaf.

WATCH: KLM BOEING 777 TO MUMBAI SUFFERS LEFT ENGINE FIRE AFTER TAKEOFF FROM SCHIPHOL



KLM flight #KL877 to Mumbai returned to Amsterdam after a left engine issue shortly after takeoff. The Boeing 777-300ER (PH-BVW) stopped climbing at 6,000 ft and dumped fuel before landing… pic.twitter.com/M909pySeU4 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) May 17, 2025

Vlammen uit de motor

De 777 klom vervolgens naar een hoogte van 6.000 voet (omgerekend bijna 2.000 meter). Op video’s en afbeeldingen die op de sociale media rondgaan, is te zien dat tijdens de klim vlammen uit de linkermotor kwamen. ‘Vlammen en rook waren niet fijn… en dan is het ook heeeeel stil. Maar al snel kregen we het bericht dat het vuur uit was en dat je met één motor goed terug kan komen. Maar leuk is anders, natuurlijk’, schetst een van de inzittenden de situatie bij hetzelfde medium. De 777 draaide na take-off in plaats van oostwaarts richting India westwaarts naar de Noordzee.

Door een mogelijke bird strike of compressor stall keerde de KLM 777 snel terug naar Schiphol © Flightradar24.com

Terugkeer naar Schiphol

Daar vloog het toestel in een holding pattern. ‘Besloten werd terug te keren naar Amsterdam’, zegt de woordvoerder. Vervolgens lijnde het op voor dezelfde baan als waarvan het opgestegen was. Daar keerde de 777 een klein uur na vertrek weer veilig terug. ‘Na de landing is de Boeing 777 uit voorzorg door de brandweer opgewacht. Het toestel is zelf naar de gate getaxied. Alle passagiers worden opgevangen en omgeboekt.’