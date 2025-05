Vraagtekens over laagvliegende Emirates A380

De doorstart van een Emirates Airbus A380 op de luchthaven van het Engelse Birmingham bleef bij omwonenden niet onopgemerkt.

De Superjumbo, registratie A6-EUP, vertrok afgelopen woensdagochtend 08:30 uur lokale tijd, bijna een uur later dan gepland, met vluchtnummer EK39 vanaf Dubai International Airport (Verenigde Arabische Emiraten). Na een vlucht van bijna zeven uur maakte de machine zich op voor de landing op baan 33 op het vliegveld van Birmingham.

737 nog op de baan

De A380 werd echter gedwongen een doorstart te maken. Dat kwam doordat een Boeing 737-800 van Ryanair, registratie EI-EKR, nog op de baan stond toen de A380 bezig was met de approach. Het vliegtuig van de low cost carrier had de start om een onbekende afgebroken en was op weg de baan te verlaten. De Superjumbo daalde naar een hoogte van 1.775 voet (omgerekend ongeveer 550 meter) toen de daling afgebroken werd. ‘Emirates-vlucht EK39 van Dubai naar Birmingham maakte op 14 mei een doorstart vóór de landing, conform de instructies van de luchtverkeersleiding’, aldus een woordvoerder van Emirates bij AirLive.net.

De A380 maakte een doorstart wegens een 737 die nog op de baan stond © Flightradar24.com

Rondje op de lage hoogte

De A380 maakte vervolgens ten westen van de luchthaven en ten zuiden van Birmingham op 3.750 voet een ruime ronde waarna de machine opnieuw oplijnde. Sommige omwonenden vroegen zich op de sociale media af waarom de Superjumbo op lage hoogte overvloog. Uiteindelijk landde het toestel twaalf minuten na de go around alsnog veilig op de luchthaven van Birmingham. Niet alleen het Emirates-vliegtuig moest een extra ommetje maken, een 737-800 van de Engelse tak van TUI, registratie G-FDZR en afkomstig van het Spaanse eiland Ibiza, maakte eveneens een doorstart. De 737 van Ryanair vertrok ondanks de afgebroken start enkele minuten later alsnog naar Knock, een plaats in het westen van Ierland.