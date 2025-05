De KLM Airbus A321neo: echt anders? | Flight Report

KLM vliegt al enkele maanden met de Airbus A321neo, het paradepaardje van de Europese vloot. Het toestel, dat niet alleen groter, stiller en zuiniger is dan de Boeing 737’s die het vervangt, moet ook voor de passagiers een betere ervaring met zich meebrengen, maar is dat ook echt het geval?

We vliegen in economy van Berlijn naar Amsterdam, een vlucht van ongeveer een uur waar KLM naast de Airbus ook Boeing 737’s en de Embraers van Cityhopper op inzet. Met meerdere vluchten per dag kunnen reizigers niet alleen hun vertrektijd kiezen, maar ook het type waarmee zij vliegen. Op de route ziet KLM niet alleen concurrentie van easyJet, maar ook van de trein, die er grofweg zes uur over doet.

Pre-boarding

De nieuwe luchthaven van Berlijn, Brandenburg, is gebouwd op het terrein van de voormalige luchthaven Schönefeld, ooit het vliegveld van Oost-Berlijn. De terminal is overduidelijk nog nieuw en voelt erg luxe aan. De gates zijn ruim opgezet waardoor er meer dan voldoende ruimte is voor de maximaal 227 passagiers die in de A321 meekunnen.

Het boarden verloopt soepel en dankzij de grotere bagagebakken van de A321neo hoeven er geen koffertjes ingenomen te worden, wat bij veel vluchten wel het geval is.

Verloop van de vlucht

De deur gaat ruim op tijd dicht en een paar minuten later zijn we aan het taxiën. Kort na de start komt de crew langs met drankjes en een snack, bestaande uit kaascrackers. Passagiers die zin hadden in water werden echter teleurgesteld, dat was niet meer op voorraad.

Het lukte de crew om binnen een half uur iedereen van een hapje en een drankje te voorzien. Alhoewel KLM op enkele routes een ‘buy on board’ systeem aan het testen is, is dat tussen Berlijn en Amsterdam niet het geval.

Comfort

De stoelen in de A321neo zijn erg standaard. Qua zitcomfort is er geen merkbaar verschil met de Airbussen van bijvoorbeeld Transavia of Vueling. Wel is er merkbaar meer beenruimte dan bij andere maatschappijen. De stoelen voelen wat hard aan en de rugleuning kan niet meer naar achteren. Een verschil met de oudere 737’s, maar geen probleem op een Europese vlucht.

Naast een klaptafeltje zijn de stoelen ook uitgerust met een telefoonhouder/bekerhouder combinatie en een USB-C poort. De telefoonhouder is stabiel en is een aangename toevoeging. De USB-C poort is momenteel voor veel passagiers nog onhandig, aangezien niet alle opladers daarvoor geschikt zijn. De komende jaren zal daar echter verschil in komen.

Aan boord was gratis WiFi beschikbaar om berichten te sturen en ontvangen. Wie volledige internettoegang wil kan dit aanschaffen voor €10. Voor internet dat goed genoeg is om series te streamen moet €20 betaald worden.

Conclusie

De A321neo van KLM is een goed vliegtuig en biedt passagiers een prettige reiservaring. Echter, op een vlucht van een uur kan dat over de meeste vliegtuigen gezegd worden. Vooral de grote bagagebakken maken de reis een stuk soepeler.

Wie van Berlijn naar Amsterdam wil kan eigenlijk ook niet echt een verkeerde keuze maken qua vliegtuigtype, maar wie zeker weten niet op een middenstoel wil eindigen kan toch beter voor de 2-2 opstelling van een Embraer kiezen. En de beste prijs-kwaliteitverhouding? Die kan je vinden in de trein, die slechts een paar tientjes kost.