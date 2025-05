Gaat KLM-route door? ‘Is heel serieus’

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert zegt dat KLM een weloverwogen besluit genomen heeft om haar vluchten eind deze maand naar de Israëlische hoofdstad Tel Aviv te hervatten.

Het besluit volgt ondanks dat op 4 mei de luchthaven van de stad nog aangevallen werd door Houthi-strijders. Een ballistische raket sloeg in de buurt van de terminal in. Hierbij raakten zes mensen gewond. Nog steeds hanteert het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een rood reisadvies voor de grensgebieden met Gaza, Libanon en Egypte. Toch kiest KLM ervoor vanaf 31 mei om Tel Aviv wekelijks zeven keer aan te doen.

Analyses

Hoewel de hervatting gemengde gevoelens met zich meebrengt, zegt Melkert dat KLM weloverwogen analyses gemaakt heeft om te bepalen of de route veilig genoeg is om te hervatten. ‘Er wordt goed gekeken of de situatie veilig is. Dan gaan ze – in het geval van Israël – natuurlijk luisteren naar wat de Israëliërs te zeggen hebben, maar ook naar de Nederlandse veiligheidsdiensten’, aldus de luchtvaartdeskundige bij Een Vandaag. Afgelopen jaar heeft KLM al meerdere keren besloten vluchten vanaf Schiphol naar Tel Aviv te hervatten en weer tijdelijk stil te leggen. Ook dat kan volgens Melkert nu weer gebeuren. ‘Maar als het op een gegeven moment toch niet veilig blijkt te zijn, wordt er gewoon niet gevlogen. De analyse die KLM maakt is heel serieus.’

Invloed van MH17-ramp

De luchtvaartdeskundige zegt dat de MH17-ramp een significante invloed heeft gehad op hoe veiligheidsanalyses vandaag de dag gemaakt worden. Toentertijd zou de hoogte waarop dat vliegtuig vloog veilig genoeg bevonden worden, omdat ervan uitgegaan werd dat de oorlogshandelingen op de grond plaatsvonden. ‘We zien dat na het neerhalen van MH17 de houding echt veranderd is door de hele wereld. Er wordt steeds eerder ingegrepen en steeds eerder besloten om toch niet over een bepaald gebied heen te vliegen’, zegt hij.