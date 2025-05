Grote variatie ‘vogels’ op Fly-in Hoogeveen | Foto’s

De “Historic Heroes” Fly-In op vliegveld Hoogeveen trok vorige week vogels van allerlei plumage. Het evenement dat plaatsvond op 10 mei, werd georganiseerd door Egmond Vintage Wings. Het thema “Historic Heroes” verwees naar 80 jaar bevrijding, maar ook werd herdacht dat 85 jaar geleden de Duitse inval plaatsvond.

Egmond Vintage Wings (EVW) is het familiebedrijf van Jack van Egmond sr., dat restauratie en onderhoud verricht van historische vliegtuigen. Daarnaast heeft de familie van Egmond zelf ook een bescheiden collectie historische toestellen. Pronkstuk is een Fokker D.XXI, dat Van Egmond sr. samen met zijn kleinzoon Tom in tien jaar heeft herbouwd. Jack van Egmond sr. bij zijn Fokker D.XXI © Leonard van den Broek

Tijdens een eerder evenement op Hoogeveen vloog de Fokker D.XXI wel voor, helaas was dat deze keer niet mogelijk. Het toestel zou twee keer voorvliegen, maar technische problemen bleef het bij een taxirun. De Fokker taxiede naar de kop van de baan voor de display, maar steeg uiteindelijk niet op. Vanwege een te hoge oliedruk werd de vlucht afgelast. Ook een tweede poging was niet succesvol.

EVW Fokker D.XXI © Leonard van den Broek

EVW Fokker D.XXI © Leonard van den Broek

Taxiënde EVW Fokker D.XXI © Leonard van den Broek

Fokker D.XXI wordt teruggesleept © Leonard van den Broek

Hoewel de ster van de dag dus verstek moest laten gaan, was er voor de liefhebber genoeg te zien en te beleven, zowel op de grond als in de lucht. Op grond trok een grote verzameling historische auto’s (militair en niet-militair) veel bekijks. Het evenement was geen vliegshow, dus displays in de lucht waren niet toegestaan. Wel waren er vliegbewegingen van de Cessna Caravan (PH-JMP) van de Teugense paraclub en enkele rondvluchten met toestellen van Egmond Vintage Wings. Omdat het een ‘fly-in’ was, waren er natuurlijk de landingen en starts van de bezoekende vliegtuigen.

Historische jeeps in Hoogeveen © Leonard van den Broek

Reenactors in Hoogeveen © Leonard van den Broek

Cessna C208B Grand Caravan van Skydive Teuge © Leonard van den Broek

Oorspronkelijk was het de bedoeling om tijdens het evenement ook “introductievluchten” mogelijk te maken. Belangstellenden konden dan tegen betaling meevliegen met een historisch vliegtuig. In de week voorafgaand aan het evenement werd duidelijk, dat de IL&T hier geen toestemming voor gaf. In een bericht op social media schreef EVW: ‘Wij zijn als organisatie zeer recent, net als andere organisaties in de historische luchtvaart, overvallen met voor ons gewijzigde inzichten over hoe introductievluchten te organiseren. Omdat wij, zoals altijd, ons voor 100% aan de gestelde luchtvaart regels willen houden, komen wij in tijdnood om onze interne organisatie eventueel aan te passen voor zaterdag 10 mei 2025. (…) EVW/SVW hebben daarom besloten de introductievluchten van komende zaterdag 10 mei op te schorten (…).’

Piper J-3 Cub N92107 © Leonard van den Broek

Piper L-4 Cub PH-AGF © Leonard van den Broek

Piper L-4 Cub PH-AGF © Leonard van den Broek

Opvallend was het grote aantal Piper Cubs, in diverse varianten. Naast een Piper J3 Cub en een L4, waren er ook meerdere Super Cubs (al dan niet ex-Koninklijke Luchtmacht). De oorspronkelijke Piper J-3 Cub werd eind jaren dertig ontwikkeld als lesvliegtuig. In de Tweede Wereldoorlog werd het veelvuldig ingezet als liaisontoestel en observatievliegtuig. Het kreeg toen de militaire aanduiding L-4 Grasshopper. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Cub verder doorontwikkeld tot de PA-18 Super Cub, met een aanzienlijk sterkere motor. De Koninklijke Luchtmacht heeft tussen 1952 en 1976 ruim 100 Super Cubs in dienst gehad. De R-169 (tegenwoordig PH-ZCT) is er daar één van.

Ex-Koninklijke Luchtmacht L-21B Super Cub (PH-ZCT) © Leonard van den Broek

Ex-Koninklijke Luchtmacht L-21B Super Cub (PH-ZVC) © Leonard van den Broek

PA18 Super Cub N298SQ © Leonard van den Broek

Het grote aantal historische lestoestellen dat aanwezig was in Hoogeveen was opvallend. Naast de vier Fokker S-11’s van “Fokker Four” en drie Yak-52’s van de “Dutch Thunder Yaks” waren er nog diverse andere lestypes. Zoals een ex-Duitse luchtmacht P.149D (met Hoogeveen als thuisbasis) en twee ex-RAF DHC-1 Chipmunks, nog in oorspronkelijke kleuren.

YAK-52 van Dutch Thunder Yaks © Leonard van den Broek

Yak-52 PH-DTX © Leonard van den Broek

DHC-1 Chipmunk T.10 OO-PMS © Leonard van den Broek

Het was duidelijk dat in de jaren vijftig en zestig geel overheerste als kleur voor militaire lesvliegtuigen. Van de bekende Fokker S-11’s en een in België gebaseerde SNJ-5 Texan tot aan een ex-Canadese luchtmacht PT-26 Cornell van EVW: allemaal knalgeel! Overigens is inmiddels aangetoond dat glimmend zwart nóg beter zichtbaar is.

Fokker S-11 van Fokker Four © Leonard van den Broek

Fokker S-11 van Fokker Four © Leonard van den Broek

SNJ-5 Texan N3286 © Leonard van den Broek

EVW (ex RCAF) PT-26 Cornell © Leonard van den Broek

Hoogeveense bonte piet (en een PT-26 en S-11) © Leonard van den Broek

Lesvliegtuigen van de generatie vóór de Fokker S-11 waren ook te zien in Hoogeveen. Een DeHavilland Tiger Moth (DH.82A) van Egmond Vintage Wings was er één van. Veel Nederlandse militaire en civiele vliegers hebben in de naoorlogse jaren hun eerste vlieguren gemaakt in de Tiger Moth. Deze Tiger Moth vliegt in een RAF kleurenschema, maar heeft in het verleden nooit zo rondgevlogen. Tot 1952 heeft het dienst gedaan bij de Franse luchtmacht als lesvliegtuig. En hoewel de gelijkenis groot is, is de Stampe-Vertongen SV-4 géén licentiebouw van de Tiger Moth. Het is een Belgisch ontwerp, dat in 1933 de eerste vlucht maakte. De Belgische luchtmacht gebruikte het toestel in de naoorlogse jaren als lesvliegtuig. Niet geel, maar fel oranje gekleurd.

DH82A Tiger Moth N935NL © Leonard van den Broek

Tiger Moth en SV-4B © Leonard van den Broek

Stampe-Vertongen SV-4B © Leonard van den Broek

Stampe-Vertongen SV-4B © Leonard van den Broek

Naast de Fokker D.XXI was er nog een enkel ander ‘fighter’ type bij de fly-in aanwezig: de indrukwekkende P-51D Mustang “Trusty Rusty” van Stichting Vroege Vogels uit Lelystad.

P-51D Mustang “Trusty Rusty” (PH-JAT) © Leonard van den Broek

P-51D Mustang "Trusty Rusty" (PH-JAT) © Leonard van den Broek

DH82A Tiger Moth © Leonard van den Broek

Fokker S-11’s en Stinson L-5 Sentinel © Leonard van den Broek

Auster Taylorcraft PH-AOP © Leonard van den Broek

CAP-10 PH-RIC © Leonard van den Broek

En zelfs een type waarvan je het niet verwacht, blijkt een militaire geschiedenis te hebben. Mudry CAP-10B (PH-RIC) is een echt aerobatics vliegtuig. Het is de tweede geproduceerde CAP-10 en heeft als lesvliegtuig tussen 1970 en 1995 dienst gedaan bij de Franse luchtmacht. Het heeft in die tijd ook deel uit gemaakt van l’Équipe Voltige de l’Armée de l’air, het aerobatic team van de Franse luchtmacht.

Een volgende fly-in staat gepland op zaterdag 6 september. Hopelijk is de D-XXI van Van Egmond dan niet alleen op de grond, maar ook in de lucht te bewonderen.