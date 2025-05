Boeing 767 kleurt ongewild rood

Op de luchthaven van Shannon, Ierland, zijn afgelopen week drie activisten gearresteerd nadat zij schade hadden aangericht aan een geparkeerde Boeing 767.

De vrouwen wisten het luchthaventerrein te betreden door over het hek te klimmen. Toen de indringers werden opgemerkt, werden de vliegoperaties tijdelijk stilgelegd. Hierdoor moesten drie aankomende vluchten in een wachtpatroon blijven cirkelen. Na het betreden van het vliegveld begaven de vrouwen zich naar een opstelplaats waar op dat moment een Boeing 767-300 van Omni Air International, registratie N351AX, stond geparkeerd. Vervolgens gooiden ze rode verf over het toestel.

De autoriteiten hebben de drie verdachten aangehouden. Op X verschenen al snel beelden die de vrouwen zelf maakten op de luchthaven. Naar verluidt ging het om een protestactie van een pro-Palestijnse groep. Ze noemden de Boeing een ‘Amerikaans oorlogsvliegtuig’ en stelden dat het toestel vluchten uitvoert om Israël te steunen in de oorlog. Een van de activisten droeg een Ierse vlag met de tekst: ‘Amerikaans leger weg uit neutraal Ierland’. De vrouwen zitten nog vast. Drie dagen na het incident vertrok de 767 weer richting de VS.

Verf

Zowel vorig jaar als in 2023 vonden er incidenten plaats waarbij activisten illegaal een luchthaven betraden om vliegtuigen met verf te bekladden. Bij incidenten op Sylt Airport in Duitsland en London Stansted Airport ging het om klimaatactivisten die protesteerden tegen het gebruik van privéjets. In beide gevallen waren zakenjets het doelwit van de verfaanval.