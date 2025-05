Fokker in stukken na landing

Een Fokker 50 van Air Panama is zwaar beschadigd geraakt nadat het toestel na de landing van de baan schoof op Bocas Del Toro Airport in Panama.

Aan boord waren 35 passagiers en drie bemanningsleden. Zij bleven allemaal ongedeerd. De landing van vlucht 7P982 vond in het donker plaats tijdens een hevige regenval, wat mogelijk heeft bijgedragen aan het incident. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld om de exacte oorzaak te achterhalen. Het betreffende toestel, registratie HP-1899PST, is ruim dertig jaar oud en werd eerder door het Australische Alliance Airlines ingezet. Ondanks de forse schade aan het toestel raakte niemand gewond.

Alliance Airlines is de grootste Fokker-gebruiker ter wereld. In 2022 voerde de maatschappij haar laatste vluchten uit met de ‘Nederlandse’ turboprops. Het bedrijf houdt nog twaalf Fokker 70’s en 25 Fokker 100’s over. De meeste nog luchtwaardige Fokker 50’s vliegen tegenwoordig in Afrika en Zuid-Amerika.

Europa

In Europa zijn er vrijwel geen operationele Fokker 50’s meer te vinden. Een luchtvaartmaatschappij uit Zweden is de laatste gebruiker van het toestel in Europa. Amapola Flyg beschikt op dit moment over twaalf van deze vliegtuigen waarvan er zeven rondvliegen in een passagiersconfiguratie en de andere vijf in een vrachtconfiguratie. De zeven passagierstoestellen zijn allemaal actief en hebben een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Ze worden momenteel ingezet op verschillende routes van PopulAir binnen Scandinavië. De maatschappij verwacht binnenkort een dertiende Fokker 50 in ontvangst te nemen.