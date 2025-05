‘Russische’ Boeing-onderdelen onderschept

In Polen is een lading Boeing-vliegtuigbanden onderschept die op weg was naar Rusland. Het smokkelwaar was volgens de papieren niet bestemd voor de luchtvaart.

De ontdekking werd door de Poolse douane in een vrachtwagen gedaan, meldt De Telegraaf. De banden waren afkomstig uit Spanje en zouden via Wit-Rusland naar Rusland worden getransporteerd. Volgens de papieren was de uiteindelijke bestemming eigenlijk Azerbeidzjan. In totaal ging het om maar liefst vijfduizend kilo aan banden. Volgens de bijbehorende documenten ging het niet om vliegtuigbanden, maar om auto- of busbanden.

Eerder bleek al dat het importeren van onderdelen uit andere landen een bloeiende handel is in Rusland. Investigate Europe, een team van onderzoeksjournalisten, keek specifiek naar de handelsstromen tussen Rusland en India. Tussen januari 2023 en september 2024 werden onderdelen via India naar Rusland vervoerd met een geschatte totaalwaarde van meer dan 50 miljoen dollar. De cijfers zijn gebaseerd op een evaluatie van douanegegevens. het zou gaan om ruim zevenhonderd ladingen. De componenten varieerden van bouten tot cockpitsystemen en motoronderdelen. Ruim veertig procent van de onderdelen kwam uit de Verenigde Staten. Een derde was afkomstig uit Europese landen.

Verschillende Russische bedrijven zijn inmiddels ook gestart met het namaken van westerse onderdelen. Nabij de luchthaven van Moskou Domededovo is een onderhoudsbedrijf, genaamd Protektor Group, bezig met de bouw van een nieuwe fabriek. Hier wil de Protektor Group Airbus A320 en Boeing 737-reserveonderdelen gaan produceren. De fabriek moet in 2026 klaar zijn en is goed voor ruim achthonderd banen.