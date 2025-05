Russische delegatie maakt vlucht naar nergens

Een Ilyushin Il-96 van de Russische regering keerde zaterdag om boven de Middellandse Zee. Het toestel was onderweg van Moskou naar Rome voor de inhuldiging van de nieuwe paus, maar kwam daar nooit aan.

De Ilyushin Il-96, registratie RA-96014, vertrok zaterdag vanaf Moskou-Vnukovo Airport. Aan boord bevonden zich vermoedelijk regeringsleden, hoge functionarissen of militairen. De aankomst in Rome stond gepland voor 20:40 uur lokale tijd. Nadat het toestel Turkije was gepasseerd en zich boven de Middellandse Zee bevond, maakte het echter een onverwachte draai. De piloten lieten het vliegtuig twee lussen vliegen boven zee en zetten vervolgens koers richting Moskou. Na een vlucht van ongeveer negen uur landde het toestel weer op de plaats van vertrek.

Tot op heden is niet bekend wie er precies aan boord waren en waarom het vliegtuig rechtsomkeert maakte. Op social media wordt gespeculeerd over de mogelijkheid dat de machine geen toestemming kreeg om het Libische luchtruim binnen te vliegen. Zonder die toestemming is het voor Russische vliegtuigen niet mogelijk om naar Rome te vliegen, omdat alle omliggende EU-landen de toestellen weigeren. Drie weken eerder, bij de begravenis van paus Franciscus, volgde de machine dezelfde route en landde na zeven uur vliegen in Rome.

Sancties

Sinds de uitbraak van de oorlog hebben veel westerse landen sancties afgekondigd waarin de Russische luchtvaart geboycot wordt. De sancties zorgden al eerder voor ongemakkelijke situaties voor Russische regeringstoestellen. Zo weigerde de Braziliaanse brandstofleverancier VIBRA vorig jaar een Il-96 bij te tanken. Hierdoor moest Sergey Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, op zoek naar een vervangend vliegtuig. VIBRA was bang dat het bijtanken van de machine in strijd zou zijn met de Amerikaanse sancties.