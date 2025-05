Ryanair houdt vast aan 737 MAX 10

Ryanair plant nog steeds honderden 737 MAX 10-toestellen in ontvangst te nemen, dat benoemt het bedrijf in de presentatie van haar jaarcijfers.

De budgetmaatschappij beschikt momenteel over 181 Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen, ook wel ‘Gamechangers’ genoemd door Ryanair. De airline werkt nauw samen met Boeing om de vertraagde levering van de resterende 29 toestellen te versnellen. De machines maken deel uit van een order van 210 vliegtuigen. Ryanair verwacht alle toestellen binnen een jaar in ontvangst te hebben genomen. In 2027 hoopt de airline met volledige capaciteit te kunnen vliegen en 215 miljoen passagiers te vervoeren.

Ondertussen kijkt Ryanair vooruit naar de introductie van de 737 MAX 10. Boeing verwacht dat de certificering van het type eind dit jaar is afgerond. De Ierse maatschappij denkt de eerste vijftien exemplaren in 2027 in ontvangst te kunnen nemen. In zeven jaar tijd moet de MAX 10-vloot groeien naar maar liefst driehonderd vliegtuigen. Ook moeten de passagiersaantallen tegen die tijd stijgen naar 300 miljoen.

Dreiging

In een brief aan een lid van het Amerikaanse Congres dreigde Ryanair-CEO Michael O’Leary in februari nog de bestelling van ruim driehonderd vliegtuigen te annuleren. Hij stelde dat als de VS importheffingen zouden invoeren die de exportprijs van Boeing-toestellen naar Europa significant verhogen, Ryanair zou overwegen om de bestelling elders te plaatsen.

Later zei O’Leary mogelijk een bestelling te willen plaatsen bij het Chinese COMAC voor de C919. Hij maakte daarbij gebruik van een van zijn favoriete onderhandelingstechnieken: deels publiekelijk de druk opvoeren en grove taal daarbij niet schuwen. ‘De Chinezen bouwen eigenlijk een “f**king” A320. Dus als het goedkoop genoeg is, tien tot twintig procent goedkoper dan de Airbus, dan bestellen we hem’.