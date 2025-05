Verkeerstoren Schiphol weer compleet

Zondagochtend is de nieuwe radarkoepel succesvol geplaatst op de verkeerstoren van LVNL op Amsterdam Schiphol Airport. De vervanging van de radarinstallatie is hiermee voltooid.

Oorspronkelijk zou zaterdag de nieuw radome op de toren geplaatst worden. Vanwege de weersomstandigheden, moest dit worden uitgesteld. Door te harde wind bleek het niet mogelijk om de koepel veilig op de toren te plaatsen.

Een woordvoerder van LVNL zei hierover eerder tegen Up in the Sky: ‘Vanwege teveel wind is besloten de plaatsing van de radome uit te stellen. Het was niet verantwoord om de nieuwe koepel op zijn plek te zetten. De verkeerstoren is 101 meter hoog, op die hoogte staat nog meer wind dan beneden.’

Ophijsen van de nieuwe radarkoepel, bij de eerste poging afgelopen zaterdag © Leonard van den Broek

Zondagochtend is de koepel alsnog met succes geplaatst. Met een grote bouwkraan is de nieuwe koepel geplaatst bovenop de verkeerstoren. De oude radar en koepel waren beide ongeveer 13 jaar oud en aan vervanging toe. Met de radarinstallatie kunnen de luchtverkeersleiders van LVNL voertuigen en vliegtuigen op en rond de start- en landingsbanen goed volgen op hun schermen.