Boeing nog niet klaar met nabestaanden 737 MAX

Het is een voortdurend hoofdpijndossier voor Boeing; crashes met de 737 MAX. Het getouwtrek met de nabestaanden duurt voort. Zij willen een schuldbekentenis.

Familieleden van een deel van de 346 slachtoffers die omkwamen bij twee dodelijke crashes met de Boeing 737 MAX zijn van plan bezwaar te maken tegen een voorlopig niet-vervolgingsovereenkomst tussen de vliegtuigbouwer en het Amerikaanse ministerie van Justitie, aldus een advocaat zaterdag.

Paul Cassell, een advocaat van de families, verklaarde tegenover Reuters dat zij bezwaar zullen maken ‘tegen elke overeenkomst zoals die door het ministerie is beschreven, omdat deze Boeing niet verantwoordelijk houdt voor wat eerder is omschreven als ‘de dodelijkste bedrijfsgerelateerde misdaad in de Amerikaanse geschiedenis’, verwijzend naar eerdere uitspraken van de rechter.

Het ministerie van Justitie stelde in haar verklaring dat het nog geen definitieve beslissing heeft genomen over het sluiten van de overeenkomst of het doorgaan met een rechtszaak, en dat het die beslissing pas zal nemen nadat het overleg met de families is afgerond. De overeenkomst die voorligt zou voorkomen dat er op 23 juni een proces plaatsvindt tegen Boeing, waarin het bedrijf wordt beschuldigd van fraude wegens misleiding van Amerikaanse toezichthouders over een cruciaal vluchtcontrolesysteem in de 737 MAX, het best verkopende toestel van de fabrikant.

‘De nieuwe overeenkomst is een stap terug ten opzichte van vorige zomer, toen Boeing nog bereid was schuld te bekennen’, voegde Cassell toe. ‘In de nieuwe regeling bekent Boeing geen schuld’. In juli stemde Boeing ermee in schuldig te pleiten voor samenzwering tot criminele fraude na de twee fatale crashes in Indonesië en Ethiopië in 2018 en 2019, en om een boete tot $487,2 miljoen (€448,22 miljoen) te betalen