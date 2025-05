Britse luchthavens ruziën over steun

De Welshe regering wil miljoenen investeren in de uitbreiding van Cardiff Airport. Nabijgelegen luchthavens zien het plan echter niet zitten.

Cardiff en Bristol liggen dicht bij elkaar en zijn de twee grootste steden in de regio. Bristol Airport verwelkomde vorig jaar bijna tien miljoen passagiers. Aan de overkant van het kanaal telde Cardiff Airport slechts 880.000 reizigers, mede omdat veel inwoners van Wales liever via Bristol vliegen. De Welshe overheid wil daar verandering in brengen. Zij is van plan om de luchthaven te steunen met bijna 200 miljoen pond, omgerekend ruim 237 miljoen euro. Het geld moet worden geïnvesteerd in onderhoudsfaciliteiten, vrachtvervoer en het aantrekken van nieuwe luchtvaartmaatschappijen en routes.

Die plannen vallen 45 kilometer verderop, in Bristol, niet in goede aarde. Volgens Bristol Airport zijn de investeringen in strijd met de Britse wet op staatssteun. Cardiff zou zich met overheidsgeld een oneerlijk concurrentievoordeel verschaffen. De regering van Wales wijst die beschuldiging van de hand. Zij stelt dat de focus op onderhoud en vracht juridisch gerechtvaardigd is, omdat Bristol Airport op die terreinen minder actief is.

Rechtszaak dreigt

Bristol Airport zou inmiddels een officiële brief hebben gestuurd aan de Welshe overheid, met het verzoek om meer duidelijkheid over de voorgenomen subsidies. De luchthaven wil precies weten hoe de middelen worden ingezet. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan kan Bristol rekenen op steun van andere luchthavens. Ook in Bournemouth en Exeter is er kritiek op de plannen. ‘Het roept fundamentele vragen op over eerlijkheid, transparantie en de strategische richting van het regionale luchtvaartbeleid in het Verenigd Koninkrijk,’ aldus Andrew Bell, directeur van beide luchthavens.

Coronasteun

Het is niet de eerste keer dat er onenigheid is over staatssteun in de luchtvaart. Tijdens de coronacrisis spande Ryanair meerdere rechtszaken aan. De maatschappij vond dat steun aan onder andere Lufthansa en KLM oneerlijk en ‘illegaal’ was. In de zaken tegen Lufthansa en KLM kreeg Ryanair gelijk. In andere zaken, waaronder die over steun aan Air France en SAS, trok Ryanair aan het kortste eind.