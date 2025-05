Franse luchthaven onder water | Video

Het vliegveld van Saint-Tropez La Mole moet tijdelijk de vliegoperaties staken. Door hevige regenval in Zuid-Frankrijk is de luchthaven volledig overstroomd.

Saint-Tropez La Mole Airport is een kleine luchthaven aan de zuidkust van Frankrijk, dat voornamelijk wordt gebruik door General Aviation– en zakenvliegtuigen. Voor dinsdagochtend was al zware regenval voorspeld voor meerdere regio’s in het zuiden van het land. Plaatselijk viel in enkele uren tijd tussen de 80 en 120 millimeter neerslag. De luchthaven ligt in een dal, vlak bij een kleine rivier, wat het risico op overstroming vergroot.

Op beelden is te zien dat het hele terrein onder water staat. Tijdens de overstroming stonden er onder meer een PC-12 van het Luxemburgse Jetfly Aviation, een Piper Malibu en diverse General Aviation-toestellen op het vliegveld. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk. In de regio worden inmiddels helikopters ingezet om mensen uit overstroomde gebieden te evacueren. Volgens Franse media is nabij het vliegveld één persoon overleden door het noodweer. Wanneer de luchthaven weer operationeel kan zijn, is nog onbekend.

Overstromingen

Ook vorig jaar leidden overstromingen tot verstoringen van het vliegverkeer, onder meer in Spanje, Brazilië en Dubai. De luchthavens van Dubai, Palma de Mallorca en Porto Alegre werden toen tijdelijk gesloten. In Brazilië werd zelfs de nabijgelegen vliegbasis van Canoas tijdelijk opengesteld voor commerciële passagiers- en vrachtvluchten, om de regio Porto Alegre bereikbaar te houden.