Maaltijdbezorger neemt verkeerde afslag

Afgelopen weekend maakte een DoorDash-bezorger een opmerkelijke fout. De man betrad per ongeluk een zwaar beveiligd gedeelte van Chicago O’Hare International Airport.

De politie onderschepte de auto op de luchthaven en onderwierp de bezorger aan een korte ondervraging. Uiteindelijk concludeerden de autoriteiten dat er geen sprake was van kwade opzet. Er zijn dan ook geen aanklachten of boetes opgelegd. DoorDash heeft aangegeven het voorval nader te onderzoeken.

De 36-jarige man verklaarde dat hij de verkeerde afslag had genomen tijdens het bezorgen van een maaltijd. Amerikaanse media meldden dat hij na het betreden van het luchthaventerrein meerdere wegen en mogelijk zelfs taxibanen passeerde, voordat de luchtverkeersleiding alarm sloeg.

Risico’s

De luchthavenautoriteit liet weten dat uit voorzorg alle betrokken toegangswegen zijn gecontroleerd. Het incident had verder geen invloed op de vliegoperaties. Toch zorgt de fout voor ongerustheid. Een oud-verkeersleider noemt het ‘een angstaanjagende situatie’ en wees op de risico’s. ‘Stel je voor dat dit ’s nachts was gebeurd, zonder dat iemand het direct had opgemerkt. Dit had echt gevaarlijk kunnen worden,’ aldus de man.