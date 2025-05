Opnieuw problemen bij Zwitserse verkeersleiding

De Zwitserse Rekenkamer waarschuwt voor een dreigende financiële crisis bij Skyguide, de luchtverkeersleiding van Zwitserland.

De financiële situatie van het bedrijf wordt omschreven als ‘zeer zorgwekkend’. Zonder aanvullende steun dreigt Skyguide haar taken niet langer volledig te kunnen uitvoeren. In 2020 ontving het bedrijf al een kapitaalinjectie van de Zwitserse overheid om de situatie te stabiliseren.

De huidige problemen concentreren zich rond het digitaliseringsprogramma Virtual Center (VC), dat al sinds 2011 loopt. Dit project moest zorgen voor een flexibelere inzet van luchtverkeersleiders vanuit de locaties in Genève en Dübendorf. Hoewel aanvankelijk aanzienlijke kostenbesparingen werden verwacht, raakte het project vertraagd en liepen de kosten juist op. Ook een tekort aan IT-specialisten bemoeilijkt de voortgang.

Skyguide kampt inmiddels met een hoge kostenbasis en beperkte financiële ruimte. Het bedrijf onderzoekt nu waar op korte termijn besparingen mogelijk zijn. Het VC-programma speelt hierin een centrale rol. Waarschijnlijk zullen de strategische doelstellingen van het bedrijf opnieuw moeten worden geëvalueerd.

Vertrouwen

Skyguide kampt ook al langer met operationele problemen. Door technische storingen is het vertrouwen van het personeel in de systemen van het bedrijf flink afgenomen. De problemen begonnen in 2022, toen een grote storing het volledige Zwitserse luchtruim lamlegde. Uit voorzorg werd het luchtruim tijdelijk gesloten voor al het vliegverkeer. De gevolgen waren aanzienlijk: urenlang konden er geen vluchten plaatsvinden boven Zwitserland. Op de luchthavens van Zürich en Genève mochten vliegtuigen tot 09:00 uur niet opstijgen of landen. Alle inkomende vluchten naar Zwitserse luchthavens werden tot nader order opgeschort.

Skyguide gaf vorig jaar aan dat de problemen werden veroorzaakt door het overstappen van oude systemen naar een nieuw gedigitaliseerd systeem. Omdat een deel van de dertig jaar oude IT-infrastructuur nog niet is vervangen, bestaat er een kans op meer storingen. Iets waar het personeel niet op zit te wachten