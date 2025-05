Singapore bouwt: miljoenen extra reizigers

De luchthaven van Singapore gaat flink uitbreiden. In de toekomst moeten er miljoenen extra reizigers naar of via de stadsstaat reizen.

De luchthaven van Singapore zet een grote stap richting de toekomst. Afgelopen week werd de symbolische eerste paal geslagen voor Terminal 5, een enorme uitbreiding van Changi Airport, dat nu al tot de grootste luchthavens ter wereld behoort. Met het nieuwe terminalcomplex wil Singapore niet alleen de verwachte passagiersgroei in Azië opvangen, maar naar eigen zeggen zich ook wapenen tegen toekomstige pandemieën en de gevolgen van klimaatverandering.

50 miljoen extra reizigers

Terminal 5 wordt gebouwd op een enorme reservegrond van 1080 hectare aan de oostzijde van de luchthaven. Dit gebied is bijna even groot als de rest van de luchthaven samen. De uitbreiding moet extra capaciteit bieden aan 50 miljoen passagiers per jaar, waarmee Changi zijn huidige capaciteit van 90 miljoen fors uitbreidt. En daar is behoefte naar: Volgens de IATA groeit de luchtvaartvraag in de regio Azië-Pacific de komende twintig jaar met gemiddeld 5,1 procent per jaar, ver boven het wereldwijde gemiddelde van 3,8 procent. In 2043 zal bijna de helft van de wereldwijde passagiersvraag uit deze regio komen.

Oorspronkelijk werd Terminal 5 al in 2013 aangekondigd, maar de pandemie gooide roet in het eten. In 2020 werden de werkzaamheden stilgelegd. Pas in 2022 werd het project weer opgepakt. Nu is de bouw officieel van start gegaan. Tijdens de ceremonie benadrukte premier Lawrence Wong het belang van internationale connectiviteit: ‘We moeten blijven werken aan onze concurrentiepositie als luchtvaartknooppunt.’

Terminal 5 wordt modulair opgezet, zodat het gebouw in fases kan worden uitgebreid of aangepast. Ook komt er extra infrastructuur: nieuwe wegen, directe aansluitingen op het metro- en busnetwerk, én snelle verbindingen met de nabijgelegen Tanah Merah Ferry Terminal.

Pandemieën en klimaat

Een belangrijk speerpunt van Terminal 5 is flexibiliteit. De terminal kan worden opgesplitst in kleinere eenheden, zodat delen bij een pandemie snel kunnen worden aangepast – denk aan aparte zones voor gezondheidschecks of het isoleren van risicopassagiers. Dit is één van de lessen die Changi trok uit de coronacrisis. Daarnaast is klimaatadaptatie een kernonderdeel van het ontwerp. Het hele Changi East-gebied ligt 5,5 meter boven zeeniveau. De taxibanen zijn zodanig aangelegd dat regenwater efficiënt wordt afgevoerd via een geavanceerd drainagesysteem, bestand tegen hevige regenval en stijgende zeespiegels.

Vertraagd

Hoewel aanvankelijk werd gemikt op een opening in 2030, is door de pandemiepauze de planning bijgesteld. Een exacte openingsdatum wordt niet meer genoemd, maar Changi mikt nu op ingebruikname van Terminal 5 in het midden van de jaren 2030.