Bommelding speelt A330-vlucht parten

Het aantal valse bommeldingen aan boord van passagiersvliegtuigen lijkt toe te nemen. Ook Hawaiian Airlines werd onlangs getroffen, met een forse vertraging als gevolg.

Op 20 mei stond vlucht HA15 van Hawaiian Airlines op het punt te vertrekken van San Diego International Airport naar Honolulu toen een passagier een bommelding deed. John Stea, een 35-jarige veteraan, beweerde dat de persoon naast hem een bom bij zich had. Het cabinepersoneel nam de melding direct serieus en bracht de gezagvoerder op de hoogte, die besloot het toestel –een Airbus A330– naar een veilige locatie op het vliegveld te taxiën.

Daar werd het toestel omsingeld door lokale en federale autoriteiten. De passagiers, in totaal 283, en tien bemanningsleden van Hawaiian moesten het vliegtuig verlaten via een trap en werden per shuttlebus teruggebracht naar de terminal. Onder meer een SWAT-team, speurhonden en leden van de Joint Terrorism Task Force kwamen ter plaatse. Ook de FBI en brandweer werden ingeschakeld. Na grondig onderzoek werd vastgesteld dat er geen sprake was van een reële dreiging. De FBI riep het publiek op alert te blijven en verdachte situaties direct te melden. Stea werd gearresteerd wegens het doen van een valse bommelding.

De vlucht van Hawaiian, die oorspronkelijk om 08:35 zou vertrekken, vertrok uiteindelijk pas om 14:14. Ondanks de ophef bleef de rest van het vliegverkeer op San Diego International Airport ongestoord doorgaan. Het is niet het enige recente geval: ook bij maatschappijen als Allegiant Air en Air India zorgden valse meldingen of bomgrappen voor vertragingen en noodlandingen. De autoriteiten benadrukken dat dit soort incidenten altijd serieus wordt genomen en juridische gevolgen heeft.