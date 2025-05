Verzet tegen luxe Boeing 747 gaat door

De discussie over de Boeing 747 die president Donald Trump van Qatar cadeau krijgt houdt aan. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden willen het nu bij wet verbieden.

Sinds president Donald Trump heeft bevestigd dat hij een luxe Boeing 747-8 als cadeau van Qatar wil accepteren klinkt vanuit diverse hoeken kritiek. Critici en journalisten uiten hun zorgen over een mogelijke schending van de Amerikaanse grondwet, die buitenlandse giften aan overheidsfunctionarissen strikt reguleert.

De Amerikaanse Senaatsleider Chuck Schumer komt nu met een ferme reactie in de vorm van de ‘Presidential Airlift Security Act’, die het gebruik van buitenlandse vliegtuigen als Air Force One zou verbieden. Schumer verklaart dat het accepteren van het vliegtuig ‘een reeks vragen oproept over de reikwijdte van wetten die betrekking hebben op geschenken van buitenlandse regeringen en bedoeld zijn om corruptie en ongepaste invloed te voorkomen.’

Het wetsvoorstel dat is ingediend door de Democratische senator uit New York zou het ministerie van Defensie verbieden om overheidsgeld te gebruiken voor de aanschaf of aanpassing van buitenlandse vliegtuigen om te dienen als luchttransportmiddel voor de president. De maatregel heeft echter weinig kans om daadwerkelijk een wet te worden, aangezien de Republikeinen van Trump een meerderheid hebben in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden, die beide goedkeuring zouden moeten geven en een eventueel veto van Trump zouden moeten negeren.

Wel is het plan een serieuze poging van de Democraten om zich te verzetten tegen de ‘tijdelijke Air Force One’. Schumer beloofde vorige week nog om alle benoemingen van Trump voor het ministerie van Justitie te blokkeren totdat de instantie rapporteert wat zij weet over het aanbod van Qatar.