Meerdere vliegtuigen in brand gestoken

Op een parkeerlocatie van de Franse vliegschool Airways Aviation ESMA zijn meerdere vliegtuigen in vlammen opgegaan. De maatschappij spreekt van brandstichting op het terrein.

De brand vond plaats in de nacht van maandag 19 mei op dinsdag 20 mei nabij het vliegveld van de Zuid-Franse stad Montpellier. Volgens Airways Aviation ESMA zijn drie Diamond DA42 Twin Star-toestellen volledig vernietigd. Een vierde lesvliegtuig zou aanzienlijke schade hebben geleden, de omvang waarvan nog wordt bepaald. De schade loopt tot in de miljoenen. Bij de vlammenzee raakte niemand gewond.

De Franse politie sloot het terrein dinsdagochtend af en startte een onderzoek. De autoriteiten bekijken camerabeelden en verhoren betrokkenen. Wegens inbraak op luchthaventerrein wordt de brandstichting beschouwd als een “zeer ernstige criminele overtreding”. Om die reden is een gespecialiseerd onderzoeksteam uit Parijs uitgezonden voor ondersteuning van de lokale autoriteiten.

Romy Hawatt, oprichter en voorzitter van Airways Aviation Group is ernstig bedroefd. ‘Dit is een verontrustende en onaanvaardbare daad van geplande sabotage die het hart van onze luchtvaartgemeenschap treft. Hoewel we opgelucht zijn dat niemand gewond is geraakt, zal de vernietiging van onze vliegtuigen ernstige gevolgen hebben voor onze werkzaamheden, en het is een persoonlijke klap voor het toegewijde team. We werken samen met de autoriteiten en zullen alle nodige maatregelen nemen om de toekomstige veiligheid en beveiliging van onze mensen en activa te waarborgen.’

Multidisciplinair

Airways Aviation Esma is een toonaangevende multidisciplinaire luchtvaartschool. Het bedrijf bereidt studenten voor op de verschillende beroepen in de luchtvaart. Op die manier traint de vliegschool niet alleen piloten maar bereidt het ook jonge talenten voor op andere beroepen in de luchtvaart, waaronder technici, cabinepersoneel en grondafhandelaren. In een Instagram-bericht kondigt het bedrijf aan dat ze zich richten op heropbouw en ‘opnieuw gaan stijgen’ met de vliegtuigen.