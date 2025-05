Ruslands ‘nieuwe’ dronekiller bijna klaar

Rusland bouwt een opvallende dronekiller. De YAK-52 wordt gemoderniseerd voor een nieuwe rol en is bijna gereed voor inzet.

Het voormalige Sovjet-trainingsvliegtuig Yak-52 krijgt een tweede leven; ditmaal als anti-dronevliegtuig. De modernisering wordt uitgevoerd door het in Moskou gevestigde Aviastroitel Design Bureau, dat het toestel ombouwt tot de Yak-52B2-variant, met als specifiek doel het bestrijden van onbemande luchtvaartuigen (UAV’s).

Dmitry Motin, hoofd van het moderniseringsproject, zegt hierover: ‘Een van de belangrijkste projecten van onze afdeling op dit moment is de conversie van de Yak-52 naar de Yak-52B2, bedoeld als ‘anti-UAV-vliegtuig’. We wachten momenteel op de luchtwaardigheidscertificering van het Federale Agentschap voor Luchtvaarttransport.’ De modernisering omvat onder meer de installatie van nieuwe navigatie- en vluchtelektronica, een systeem voor elektronische oorlogsvoering dat vijandelijke communicatie kan verstoren, en een cirkelscanradar die inzetbaar is voor lucht-lucht-, lucht-grond- en weersobservaties.

[Yak-52 B2] L'avion Yak-52B2 pour lutter contre les drones.

Il est équipé d'un GOES de type PEGRAM S400 et d'un cockpit modifié avec un écran LCD. L'armement est le fusil à chargement automatique Saiga-12.

Wat echter het meest in het oog springt op de online gepubliceerde beelden, is de geïmproviseerde bewapening: een semi-automatische Saiga-karabijn, schijnbaar onder een van de vleugels gemonteerd. Aan de andere zijde is een tactische radar geplaatst. Ondanks zijn ongebruikelijke uiterlijk is het doel duidelijk: een licht, wendbaar en kostenefficiënt platform. Daarmee moet Rusland de verkennings- en aanvalsdrones zoals de An-196 ‘Lyuty’ en de op afstand bestuurbare Aeroprakt A-22, die Oekraïne inzet tegenhouden.