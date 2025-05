Transavia lanceert opvallende nieuwe routes

De Franse tak van Transavia gaat komend jaar de strijd aan met easyJet en Ryanair op de luchthaven Berlijn. De budgetvlieger lanceert twee nieuwe routes naar Marokko.

Transavia France werkt al lange tijd samen met het Marrokkaanse VVV-kantoor. Die samenwerking is opnieuw verlengt. In het kader daarvan publiceert de maatschappij deze week haar nieuwe routes voor het komende winterseizoen. In totaal gaat het om veertien routes, waarvan het meerendeel Marokko met Frankrijk verbinden (Marseille, Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Deauville, Montpellier, Lille, Brest en Rennes).

Nieuw echter zijn routes vanaf Agadir en Marrakesh naar Berlijn. Transavia verbindt de Duitse hoofdstad vanaf 26 oktober op maandag en vrijdag met Agadir. De verbinding met Marrakesh komt tot stand op donderdag en zondag. Met haar nieuwe routes voert Transavia de druk flink op bij haar concurrenten Ryanair en easyJet.

Concurrentie

Beide maatschappijen voelen de hete adem in hun nek. easyJet herintroduceert dezelfde route naar Agadir eveneens eind oktober. Ryanair voert deze vlucht niet uit maar richt de pijlen op Marrakesh, vanaf Berlijn. Het hele jaar door verbindt de Ierse budgetvlieger de steden via twee wekelijkse vluchten. Vanaf november voert Ryanair het aantal vluchten op naar vier per week (dinsdag, woensdag, donderdag en zondag).

Bases

Hoewel het in eerste instantie gaat om een “point-to-point”-verbinding tussen Marrakesh en Berlijn, zijn er plannen om van Marokko’s bekendste stad een toekomstige basis te maken. Transavia France zou overwegen er op den duur vliegtuigen te stationeren en daarmee officieel een basis te creëren in Marrakesh.

Ook Agadir kan een statusupgrade verwachten, maar niet zo omvangrijk als Marrakesh. Agadir zou een “key seasonal hub” moeten worden vanaf komend najaar. Dat houdt in dat Transavia France in drukkere seizoenen, zoals de winter, meer vluchten van en naar Agadir zal concentreren. Bovendien gaat dit gepaard met het inzetten van vliegtuigen voor langere periodes.