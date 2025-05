VVD wil Schiphol ruimte geven

Gisteren werd in de Tweede Kamer een motie van de VVD aangenomen die vraagt kritisch te blijven kijken naar de gedwongen krimp van Schiphol. Groei moet op termijn weer mogelijk worden.

Eerder deze maand werd bekend dat de gedwongen krimp van Schiphol wordt doorgezet. Minister Madlener (PVV) heeft besloten tot een limiet van 478.000 vliegtuigbewegingen per jaar, waarvan maximaal 27.000 in de nacht. Met de invoering van deze nieuwe maximumaantallen hoopt de minister een belangrijke stap te zetten richting geluidsreductie voor omwonenden. De maatregel zou een geluidsreductie van vijftien procent moeten bewerkstelligen. Het uiteindelijke doel, zoals vastgesteld in het regeerprogramma van PVV, VVD, NSC en BBB, is een reductie van twintig procent.

Een motie van Kamerlid Peter de Groot (VVD), die gisteren werd aangenomen in de Tweede Kamer, roept het kabinet op om de exploitatiebeperkingen van de luchthaven te versoepelen zodra het geluidsdoel van de overheid is behaald. De motie van De Groot benadrukt dat krimp alleen als laatste redmiddel mag worden toegepast, conform de internationale Balanced Approach-procedure. Indien uit evaluaties blijkt dat de geluidsdoelen ook zonder blijvende beperking van het aantal vluchten worden gehaald, moet volgens De Groot het pad naar groei opnieuw worden geopend. Met de motie wordt de regering verzocht om juridisch nu al ruimte te creëren voor het versoepelen van de vluchtrestricties, zodat eventuele aanpassingen snel kunnen worden doorgevoerd na de evaluatie.

De Groot hoopt met de maatregelen de storm rond de krimpplannen definitief tot bedaren te brengen: ‘Dit geeft voor de luchtvaartsector en Schiphol na alle maatregelen perspectief. Want Schiphol is voor ons land en economie van groot belang.’

Balanced Approach

De Balanced Approach is een internationaal afgesproken methode van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) om vliegtuiggeluid rond luchthavens terug te dringen, met behoud van een zorgvuldige afweging tussen milieu, economie en luchtvaartbelangen. De Europese Commissie stelde eerder dat dit niet goed is gebeurd. Ook de Raad van State ging hier in mee en vond dat er verbetering nodig was.