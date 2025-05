Pieter Elbers verandert plan voor Schiphol

Vanaf juli 2025 vliegt IndiGo, de grootste luchtvaartmaatschappij van India, drie keer per week rechtstreeks van Mumbai naar Amsterdam. Hoewel de airline eerst overwoog de vluchten uit te voeren vanaf Delhi, is de keuze toch gevallen op Mumbai, de grootste stad van het land.

De keuze voor Mumbai boven Delhi is strategisch, de markt tussen Mumbai en Amsterdam is minder competitief en biedt meer potentie voor groei. KLM vliegt dagelijks op zowel Mumbai als Delhi, en daarnaast vliegt Air India dagelijks vanaf Delhi naar Schiphol. Dat maakt de concurrentie vanuit Delhi aanzienlijk sterker. Door Mumbai als vertrekpunt te kiezen, stapt IndiGo in een markt met één directe concurrent, KLM, in plaats van twee.

De route tussen Mumbai en Amsterdam gaat op 2 juli van start. De vluchten worden uitgevoerd met Boeing 787-9 Dreamliners, die IndiGo damp-leaset van Norse Atlantic Airways. Bij damp leasing levert Norse het toestel inclusief piloten, onderhoud en verzekering, maar de cabinebemanning wordt door IndiGo zelf verzorgd.

De vertrektijden vanuit Mumbai vallen in de vroege ochtenduren, een gebruikelijk tijdstip voor intercontinentale vluchten vanuit India. IndiGo benut haar uitgebreide binnenlandse netwerk om passagiers uit heel India aan te laten sluiten op deze vlucht. Vooral uit Zuid-India wordt veel verkeer verwacht. Zo is Bengaluru de drukste Zuid-Indiase bestemming vanaf Schiphol, met jaarlijks ongeveer 47.000 passagiers.