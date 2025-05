Primeur voor Wizz Air

De Hongaarse prijsvechter Wizz Air heeft haar eerste Airbus A321XLR in ontvangst genomen. Met deze levering is Wizz Air de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld die dit type toestel, uitgerust met de zuinige Pratt & Whitney GTF-motoren, in dienst neemt. Het vliegtuig maakt deel uit van de vlootvernieuwing en uitbreidingsstrategie van de luchtvaartmaatschappij, waarmee het bereik van de routes wordt vergroot.

De Airbus A321XLR (Extra Long Range) is het nieuwste lid van de A320-familie van Airbus en heeft een actieradius van ongeveer 4.700 zeemijlen (circa 8.700 kilometer). Dankzij dit bereik kan Wizz Air directe vluchten aanbieden vanuit Centraal- en Oost-Europa naar nieuwe bestemmingen in het Midden-Oosten, Azië en zelfs delen van Noord-Amerika.

De Airbus is ingericht met 239 stoelen en is ontworpen voor efficiënter brandstofverbruik, lagere CO₂-uitstoot en verminderde operationele kosten ten opzichte van oudere vliegtuigtypes. De cabine beschikt over het nieuwe Airbus Airspace-interieur, met grotere bagagebakken, sfeerverlichting en verbeterde stoelergonomie.

De eerste commerciële inzet van de A321XLR begint op 26 mei 2025, met dagelijkse lijndiensten van Londen Gatwick naar Djedda, Saoedi-Arabië. In de dagen daarvoor zal het toestel worden ingezet op enkele kortere vluchten om ervaring op te doen binnen de operationele context.

Wizz Air’s tweede A321XLR wordt toegewezen aan de dochteronderneming Wizz Air Malta en krijgt een basis op de luchthaven Milaan Malpensa. Van daaruit zal de machine binnen het bestaande netwerk opereren.

Het derde toestel uit de A321XLR-serie zal ondergebracht worden bij Wizz Air UK. Dit zal worden ingezet op de dagelijkse verbinding tussen Londen Gatwick en Medina, eveneens in Saoedi-Arabië.

Volgens Wizz Air-topman József Váradi biedt de introductie van de A321XLR mogelijkheden om langere afstanden te overbruggen binnen het bestaande low-cost model. De eerste toestellen zullen worden gestationeerd in onder andere Boedapest en Abu Dhabi.

Wizz Air heeft momenteel meer dan 300 toestellen uit de A321neo-familie in bestelling, waaronder 47 A321XLR’s.