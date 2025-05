737 komt op heen- én terugweg niet in één keer aan

Een Boeing 737-800 van Norwegian maakte afgelopen dinsdag zowel op de heenvlucht naar de Albanese hoofdstad Tirana een ongeplande landing, als op de terugweg.

Het vliegtuig, registratie LN-NIP, maakte zich die dag vroeg in de ochtend op Oslo Gardermoen Airport op voor vlucht DY1934. Het vertrok 7:00 uur in noordelijke richting waarna direct een bocht naar het zuiden gemaakt werd. De 737 klom vervolgens naar een hoogte van 37.000 voet (omgerekend iets meer dan 11.000 meter). Via Kopenhagen vloog de machine het Duitse luchtruim binnen. Ten oosten van het land gaven de piloten de squawk code 7700 af.

Wat precies aan boord afspeelde, is onbekend. Het was voor de piloten in ieder geval reden genoeg om een ongeplande landing op Berlijn Brandenburg Airport te maken. Ongeveer anderhalf uur na take-off landde de 737 veilig op baan 09L. Omstreeks 10:00 uur hervatte het toestel de route naar Tirana waar het iets minder dan twee uur later arriveerde.

Ook problemen op de terugvlucht

Vervolgens maakte de machine zich op voor terugvlucht DY1935 naar Oslo Gardermoen Airport. Door de ongeplande landing op de heenreis, liep de terugweg vertraging op. Aanvankelijk zou deze vlucht 10:30 uur aanvangen, maar het toestel ging pas 13:15 uur de lucht in. De 737 klom ter hoogte van buurland Montenegro naar 34.000 voet toen de piloten de klim afbraken. Volgens AirLive.net werd dit veroorzaakt doordat een probleem met een van de cockpitramen resulteerde in een afname van de cabinedruk. Het is onduidelijk of dit incident verband houdt met dat op de heenweg.

Boven Bosnië en Herzegovina besloten de piloten af te wijken van de route in de richting van het Kroatische Split. Daar landden ze een klein uur na vertrek. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat Norwegian een andere 737, registratie LN-ENR, invloog. Die bracht de reizigers later die avond alsnog naar Oslo Gardermoen Airport. De LN-NIP vloog een dag later naar de luchthaven in Oslo.