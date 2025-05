Dronken Russische vrouw veroorzaakt chaos in 737

Een dronken Russische vrouw aan boord van een Smartavia Boeing 737-800 opende de nooduitgang vlak voor het opstijgen. Al gauw bleek dat er geen noodsituatie was, vooral veel chaos.

Het incident gebeurde maandagavond rond schemertijd. Vlucht 5N-534 bereidde zich voor op vertrek vanaf het Europese Kaliningrad naar de op-één-na grootste Russische stad Sint-Petersburg. Vlak nadat de crew ‘boarding completed’ aankondigde, deed zich een opmerkelijk voorval voor. Passagiers die van hun telefoon opkeken zagen ineens een gapend gat naar buiten.

Een dronken Russische vrouw had de deur geopend. Ze stond op het punt naar buiten te lopen en verzorgde vooral veel consternatie. Gelukkig was het vliegtuig op dat moment nog niet in beweging gekomen en de vrouw slaagde er bovendien niet in daadwerkelijk de vleugel te bereiken, aldus Telegram-kanaal Aviatorshina.

Politie

Al snel bleek dat de Russische dame geen echte redenen had voor dringende evacuatie. Er werd een politie-team aan boord geroepen, waarna de vrouw en haar metgezel uit het vliegtuig werden verwijderd. De technische dienst sloot de nooduitgang en controleerde de staat ervan. Vervolgens vloog de Boeing 737-800, registratie RA-73658, met aanzienlijke vertraging naar haar bestemming Sint Petersburg. Desondanks besloten twee passagiers het vliegtuig te verlaten. Zij weigerden nog mee te vliegen na deze ongeplande nooduitgang-inspectie.

Alcohol

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heerste er een plaag in Rusland. Het sterk gestegen gebruik van bier, wijn en sterke drank zorgde ervoor dat één op de vijf mannen stierf als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Sindsdien is de situatie aanzienlijk verbeterd. Maar de diepgewortelde drinkcultuur in de Russische samenleving is gebleven.

Dat bleek ook toen Aeroflot in juli 2023 besloot meer alcohol mee aan boord te nemen naar onder de Russische bevolking populaire vakantiebestemmingen als Hurghada, Sochi en Sharm el-Sheik. In plaats van de negentien flessen alcohol die de maatschappij eerder meenam, zijn er tegenwoordig 25 alcoholische dranken aan boord. Nazdrovje!