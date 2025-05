Grote brand na vliegtuigcrash | Video

In San Diego, zuid-Californië, zijn meerdere mensen om het leven gekomen nadat een vliegtuig in een woonwijk neerstortte. Verschillende huizen vlogen als gevolg van de vliegtuigcrash in brand.

Het gaat om een crash met een Cessna Citation II. Het toestel steeg woensdagmiddag op vanaf Teterboro, New Jersey en maakte een nachtelijke tussenstop in Wichita, Kansas. Het privévliegtuigje vervolgde daarna de vlucht richting eindbestemming San Diego. Vlak voor de landing kwam het toestel, registratie N666DS, in een dikke mist boven de stad terecht.

Volgens The New York Times contacteerde de piloot de luchtverkeersleiding voorafgaand aan de crash. Die had het automatische systeem, dat weerupdates geeft, uitgezet waarna de luchtverkeersleiding de piloot mondeling van informatie voorzag. De luchtverkeersleiding gaf aan dat het zicht beperkt was tot slechts achthonderd meter, waarna de piloot stelde de landing in te kunnen zetten.

Wat er vervolgens plaatsvond, is nog onduidelijk. Het vliegtuig raakte een aantal hoogspanningskabels en stortte daarna met hoge snelheid neer in de woonwijk Tierrasanta. De kerosine aan boord kwam verspreid terecht waarna de hele straat in brand stond. Bij de vliegtuigcrash kwamen zes mensen om het leven, allemaal passagiers in het vliegtuig. Bovendien raakten acht mensen op de grond gewond.

Bekende passagier

De Cessna Citation II is een veel gebruikt vliegtuig voor VIP-vervoer. Aan boord van het toestel zat onder andere een mede-oprichter van Sound Talent Group, Dave Shapiro. In de Amerikaanse muziekindustrie staat hij bekend als veteraan en hij werkte samen met onder meer Vanessa Carlton en The Devil Wears Prada.

Van de laatstgenoemde was ook een bandlid aanwezig. Het zou gaan om voormalig drummer Daniel Williams. Hoewel zijn lichaam nog niet is geïdentificeerd, berichten verschillende media zijn aanwezigheid in het vliegtuig. Voorafgaand aan de vlucht plaatste hij namelijk een bericht op sociale media waarin hij toont in de cockpit te zitten van het desbetreffende toestel.