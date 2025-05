KLM en Schiphol vliegen hoog bij Nederlandse werknemers 

Zowel KLM als Schiphol komen dit jaar voor in het lijstje met de vijf meest aantrekkelijke werkgevers van Nederland. Enthousiastelingen prijzen vooral de carrièremogelijkheden.

Jaarlijks publiceert uitzendbureau Randstad het Employer Brand Research-rapport waarin het bedrijf de meest gewaardeerde werkgevers van Nederland peilt. Randstad werkt daarin samen met onderzoeksbureau Kantar. In het onderzoek maakt Kantar gebruik van ruim de mening van ruim 13.000 werkenden, studenten en werkzoekenden tussen 18 en 67 jaar over de honderdvijftig grootste werkgevers.

Opnieuw op de eerste plaats belandt ASML. Dat bedrijf scoort al enkele jaren hoog in het onderzoek. De Eindhovense chipmachinefabrikant wordt gevolgd door de Efteling, KLM, de Schiphol Group en Royal Haskoning op vijf. KLM stijgt één plaatsje ten opzichte van vorig jaar. Schiphol Group wordt dit jaar nieuw verwelkomd in de lijst.

In de argumentatie voor KLM worden vooral de goede salarissen en de gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden benoemd. Dat is opvallend, want de maatschappij probeert daarin juist te beperken op dit moment om de stijgende kosten af te remmen. Bij de Schiphol Group worden vooral de carrièremogelijkheden genoemd; ook blijken de werkzaamheden voldoende interessant.

Desalniettemin staan de werkgevers al lang niet meer bovenaan. In het rapport van 2018 voerde Schiphol de lijst nog aan waarna KLM de Schiphol Group in 2019 van de troon stootte.

België

Hetzelfde onderzoek is ook in België uitgevoerd. Bij onze zuiderburen kwam de luchtvaartsector eveneens als één van de favorieten uit de bus. Hoewel de sector niet zó hoog te vinden is als in Nederland staan Brussels Airport (6), TUI (9) en Brussels Airlines (20) allemaal in de top twintig hoogst geprezen werkgevers van België.