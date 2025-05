Passagiers in shock als ze A321 verlaten

Een Airbus A321 van het Indiase IndiGo van voormalig KLM-topman Pieter Elbers liep afgelopen donderdag door een hagelstorm forse schade op.

Het toestel, registratie VT-IMD, vertrok met vluchtnummer 6E2142 om 17:15 uur lokale tijd op vanuit New Delhi, de hoofdstad van India, in de richting van Srinagar, een stad in het Indiase deel van Kashmir. Toen het zich op een hoogte van 11.000 voet (omgerekend bijna 3.500 meter) bevond, kwam het plotseling in een hagelstorm terecht. De piloten weken nog wel af van de route, maar dat was niet genoeg om de bui te omzeilen.

I had a narrow escape while flying from Delhi to Srinagar. Flight number #6E2142. Hats off to the captain for the safe landing.@IndiGo6E pic.twitter.com/tNEKwGOT4q — Sheikh Samiullah (@_iamsamiullah) May 21, 2025

Hevige turbulentie

Samiullah, een van de inzittenden, vertelt dat iedereen ervan uitging dat de A321 binnen een halfuur zou arriveren, toen de piloot aankondigde dat de reizigers hun stoelriemen moesten vastmaken. De machine vloog vervolgens een hagelbui in, wat leidde tot hevige turbulentie, blijkt uit beelden die Samuillah op dat moment maakte en op X zette. Tevens is op de video te horen dat passagiers schreeuwen en kinderen aan het huilen zijn. ‘Er was zoveel turbulentie dat ik dacht dat het mijn laatste vlucht zou zijn. Iedereen dacht dat we zouden neerstorten. Het was zo’n traumatische ervaring’, schetst hij de situatie bij persbureau Press Trust of India.

With full credit to the captain and the crew for landing the aircraft safely, one must also ask did the Indigo 6E2142 press ahead and “most probably” enter a storm cell or was it a totally out of the blue last sec weather change.



The METAR report does talk about few… pic.twitter.com/L9FFQ7qvsY— guyfromvalley🏕🏔⛷ (@vineetkaul) May 22, 2025

Schade aan neus

De A321 maakte ten zuiden van de luchthaven van Srinagar een extra ronde waarna de piloten de machine veilig aan de grond zetten. ‘Ik vlieg vaak, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. We zijn de piloot enorm dankbaar voor de veilige landing’, zegt Samuillah. Toen de passagiers het vliegtuig verlieten, schrokken zij toen ze constateerden dat de neus van de A321 fors beschadigd was. ‘Toen we uitstapten en de schade aan het vliegtuig zagen, bezorgden de afgelopen gebeurtenissen ons een traumatisch gevoel.’