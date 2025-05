Ryanair eist duizenden euro’s terug van personeel

Ryanair ligt op ramkoers met meerdere personeelsleden en eist duizenden euro’s terug van het cabinepersoneel. De Ierse budgetvlieger biedt echter wel een uitweg.

In maart 2025 verklaarde de Spaanse rechtbank een overeenkomst tussen Ryanair en de Spaanse vakbond CCOO ongeldig nadat de concurrerende vakbond USO een zaak aanspande. USO stelde dat de airline de overeenkomst te vroeg uitvoerde, nog voordat de bevoegde arbeidsautoriteit het contract had goedgekeurd. In de tussentijd hadden alle werknemers loonsverhogingen gekregen.

Na de uitspraak sloten Ryanair en CCOO een nieuwe overeenkomst, enkel geldig voor CCOO-leden. Volgens het Spaanse medium El Confidencial vertegenwoordigt deze vakbond 39,6 procent van al het personeel van de maatschappij. Zij die geen lid zijn van de CCOO, moeten de reeds uitbetaalde loonsverhogingen terugbetalen aan de Ierse budgetvlieger.

Ryanair start vanaf juni met de terugvordering van het reeds uitbetaalde loon. De maatschappij biedt hierbij – erg genereus, aldus critici – de mogelijkheid het teveel betaalde geld in termijnen van het salaris af te trekken. Medewerkers vrezen enkele maanden slechts het minimumloon te ontvangen of zelfs in negatieve cijfers te belanden. In het hoogste geval gaat het om ruim €4000.

Uitweg

Ryanair biedt daarentegen wel een uitweg. Cabinepersoneel kan de terugbetaling voorkomen als ze lid worden van de vakbond CCOO. Medewerkers bevinden zich in een loyaliteitskwestie. Als ze instemmen met het aanbod, erkennen ze ‘schuld’ bij Ryanair. Doen ze dat echter niet, dan moeten ze de komende maanden veel terugbetalen aan de maatschappij.

Concurrerende vakbond USO is dan ook boos. De vakbond beschuldigt Ryanair openlijk voorkeur te geven aan de CCOO en druk uit te oefenen op USO-leden om over te stappen naar de concurrent. Bovendien wordt USO verantwoordelijk gehouden voor de beëindiging van het contract, terwijl CCOO en Ryanair een contract sloten dat door een rechtbank ongeldig is verklaard.