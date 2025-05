Bijzondere vliegtuigvleugel ‘boven water’

Menig luchtvaartliefhebber houdt onder meer op Marktplaats nauwgezet bij of er op vliegtuiggebied iets bijzonders voorbijkomt. Zo kwam Coen van den Heuvel een vliegtuigvleugel op het spoor die nu is opgenomen in de uitgebreide collectie van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst.

‘Het 2,85 meter lange en 85 centimeter brede vleugeldeel is afkomstig van een Fokker C.VIIw-watervliegtuig dat bij de Marineluchtvaartdienst in gebruik was van 1930 tot 1940’, vertelt Coen. ‘Het toestel was op de traditionele wijze gebouwd: de romp bestond uit een staalbuis bekleed met linnen en ook de houten vleugels waren gedeeltelijk met linnen bekleed. Er konden twee personen aan boord van deze tweedekker. Zij zaten in een open cockpit! Een dertigtal van deze machines is in dienst geweest in Nederland en Nederlands-Indië. Zeer waarschijnlijk is deze vliegtuigvleugel afkomstig van een in 1938 bij het vliegveld Schellingwoude verongelukt exemplaar.’ Fokker C.VIIw © Traditiekamer MLD Fokker C.VIIw © Traditiekamer MLD Fokker C.VIIw © Traditiekamer MLD

Uniek

‘Het was niet echt moeilijk om de originele linkerondervleugel op spoor te komen’, vervolgt Coen. ‘Blijkbaar bevond de vliegtuigvleugel zich in een privémuseum na eerst jarenlang in een schuur te hebben gelegen. Maar de eigenaar ging verhuizen naar een ander werelddeel en de vleugel moest de deur uit. Hij kwam in handen van een handelaar die hem aanbood op Marktplaats. Ik wilde liever niet dat de vleugel weer naar een privécollectie zou gaan. Het gaat hier immers echt om iets dat uniek is. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog zijn er maar weinig authentieke zaken van de Marineluchtvaartdienst bewaard gebleven. Het is dus absoluut een zeldzaam stukje tastbare vooroorlogse geschiedenis.’

Anne van Dijk en Coen van den Heuvel © Traditiekamer MLD

Veiliggesteld