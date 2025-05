Emirates A380 voert ongeplande korte vlucht uit

Een A380 van Emirates kon afgelopen donderdag niet landen op Sao Paulo Guarulhos International Airport (Brazilië) wegens slechte weersomstandigheden.

De machine, registratie A6-EVP, vertrok 09:55 uur lokale tijd, bijna een uur later dan het vluchtschema voorschreef, vanaf Dubai International Airport (Verenigde Arabische Emiraten). Via Saudi-Arabië vloog de Superjumbo het Afrikaanse luchtruim binnen voor de Atlantische oversteek richting het Zuid-Amerikaanse continent. Na circa veertien uur te hebben gevlogen maakte de A380 zich op voor de landing op haar bestemming.

Door slecht weer week de A380 uit naar Rio de Janeiro © Flightradar24.com

Vliegtuigen kunnen niet landen

Echter, de luchthaven van Sao Paulo werd geteisterd door slecht weer. Volgens AirLive.net was er op dat moment sprake van een onweersbui en bedroeg het zicht slechts twee kilometer. De Superjumbo daalde naar een hoogte van 12.000 voet (3.600 meter) toen de daling afgebroken werd. Behalve de A380 konden meer vliegtuigen op dat moment niet op het vliegveld van Sao Paulo landen. Een Boeing 737 MAX 8 van de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij GOL vloog rondom de luchthaven in een holding pattern, evenals een andere Boeing 737-800 van dezelfde airline.

Het restant van de vlucht duurde 42 minuten © Flightradar24.com

Restant van de vlucht

De A380 klom naar 25.000 voet en week uit naar Rio de Janeiro Galeao International Airport, een luchthaven ongeveer 400 kilometer verderop. Daar landde de machine niet veel later. Circa 40 minuten stond de A380 aan de grond in Rio de Janeiro. Het vliegtuig steeg uiteindelijk 21:15 uur op en landde iets minder dan drie kwartier later op haar bestemming. De terugvlucht naar Dubai International Airport liep door de ongeplande landing eveneens vertraging op. Hoewel de vertrektijd 01:35 uur lokale tijd was, vertrok de Superjumbo anderhalf uur later.