Onverwachts nog geen over besluit Lelystad Airport

Hoewel Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat, Lelystad Airport toegankelijk wil stellen voor vakantievluchten, ziet de politiek daar nog geen soelaas in.

Aanvankelijk zou vrijdag een besluit verwacht worden. Het was aan Madlener om de politiek de overtuigen. Zijn wens is om Lelystad Airport voor burgerluchtvaart te openen met jaarlijks 10.000 vliegbewegingen. Dat komt neer op veertien per dag. Meer is niet mogelijk, omdat het Nederlandse luchtruim dan opnieuw ingedeeld moet worden. Echter, de opening blijft nog steeds een gevoelig onderwerp in de politiek. Begin vorig jaar sprak een meerderheid in de Tweede Kamer zich uit tegen vakantievluchten te zijn. Sterker nog, binnen het huidige kabinet-Schoof zijn de NSC en BBB eveneens tegen.

Politiek draagvlak creëren

En dan dient Madlener er ook nog voor te zorgen dat Lelystad Airport een natuurvergunning krijgt. Ook daar is veel om te doen. ‘Op dit moment heb ik geen politiek draagvlak’, zei hij na afloop van de wekelijkse ministerraad bij De Telegraaf. Bij Dick Schoof, premier van Nederland, maakte hij kenbaar er alles aan te gaan doen om partijen te overtuigen. ‘Ik hoop dat we dit jaar tot besluitvorming over kunnen gaan.’

F-35’s op Lelystad Airport

Eerder deze maand kwam naar buiten dat het hoogstwaarschijnlijk is dat F-35’s gestationeerd gaan worden op Lelystad Airport. Dat ligt in de politiek minder gevoelig. Echter, de provincie Flevoland wil hier uitsluitend goedkeuring voor geven als het vliegveld, dat afgelopen jaren zowel een vernieuwde landingsbaan als een verhoogde verkeerstoren en een terminal kreeg, eveneens ingezet wordt voor burgerluchtvaart. Vandaag de dag wordt de luchthaven alleen gebruikt door general aviation en kunnen mensen een bezoek brengen aan het Aviodrome.