Piloot met zweet op het voorhoofd | Column

Achter het glanzende uniform van piloten schuilen onvoorspelbare diensten, gemiste verjaardagen en andere zaken die het sociale leven stelselmatig fileren. Veel vliegers gaan daardoor niet ontoevallig vrijgezel door het leven. Zie maar eens een partner te vinden die dit leed vrijwillig met je deelt, en daarnaast ook nog een gezin met (/voor) je wil onderhouden.

Na de vliegopleiding belanden de meeste piloten met veel enthousiasme in de rechterstoel van een luchtvaartmaatschappij en worden direct voor de leeuwen gegooid. Wie er niet is opgewassen tegen 800-900 vlieguren per jaar, delft het onderspit. Bij sommige maatschappijen mag je blij zijn als er nog een sociaal leven overblijft.

Het type operatie maakt nogal verschil. Long-haul houdt in dat je bij de meeste maatschappijen als piloot zo’n twee keer per maand soms wel een week weg bent. Short-haul betekent iets vaker thuis, maar ook vaker aan het werk met onregelmatige diensten. Tussendoor heb je een paar dagen de tijd om uit te rusten en een persoonlijk leven te organiseren.

Mijn collega van vandaag heeft het zweet op zijn voorhoofd staan tijdens de voorbespreking van een vlucht naar Bologna. ‘Even uitpuffen en een bak koffie’, hijgt hij uit. Gisteren om 19:00 uur geland en na een rustperiode van krap twaalf uur weer aan het werk. Met een pasgeboren baby thuis was van rust overigens weinig sprake.

Vol goede moed klappen we het logboek open, op zoek naar eventuele technische oneffenheden. Old school vliegen vandaag, want de automatische piloot doet het niet. Pitch, power en procedures – alles op scherp zodat we onze passagiers alsnog van een comfortabele vlucht kunnen voorzien.

Na een lange dag keren we om 01:00 uur ‘s nachts terug op onze basis in Barcelona. Kort na landing wordt de iPad ververst, op zoek naar verlossing in het werkrooster. Halleluja, de meeste piloten en crew zien toe hoe de volgende werkdag in een standby-dienst is veranderd. Vaak een gevolg van meer dan twaalf uur duty.

Behalve de captain. Die krijgt een melding dat hij hierna nog op een nachtvlucht naar Tenerife wordt verwacht voor een driedaagse rotatie. In een ongelukkige opwelling zeg ik hem dat hij thuis waarschijnlijk het een en ander uit te leggen heeft. Waarop hij reageert: ‘Nee hoor, ze begint zich pas te ergeren op het moment dat ik thuis kom.’

