A320 maakt vlucht niet af door opmerkelijke maaginhoud

Een Airbus A320 van Play Airlines maakte afgelopen maandag een ongeplande landing in het Ierse Dublin nadat een passagier eerder 30 pakjes cocaïne ingenomen had.

Het toestel, registratie 9H-MLY, vertrok voor terugvlucht OG665 vanaf Madrid Barajas International Airport onderweg naar Reykjavik, de hoofdstad van IJsland. De machine steeg 23:00 uur in noordelijke richting op en verliet via Gijon het Spaanse luchtruim. Vervolgens begon de A320 aan de oversteek over Golf van Biskaje en de Keltische Zee om via Ierland door te vliegen naar IJsland.

Doordat een passagier een grote hoeveelheid cocaïne ingenomen had, maakte de A320 een ongeplande landing © Flightradar24.com

Medische hulp

Eenmaal op weg naar Reykjavik besloten de piloten om te keren. Naar verluidt lieten zij aan Operations weten dat hun besluit gebaseerd was op ‘Medisch Noodgeval Dublin’ en ‘Cocaïne in maag’. Een bron vertelt aan AirLive.net dat een passagier dertig pakjes cocaïne had ingenomen met de bedoeling deze een land binnen te smokkelen. Het is onduidelijk welke symptomen de reiziger vertoonde. De A320 draaide om en week uit naar de luchthaven van Dublin. Daar arriveerde het toestel op baan 10R. Blijkbaar was het nodig dat een ambulance de machine opwachtte, omdat de passagier in kwestie medische hulp nodig had.

Vlucht wordt dag later hervat

De A320 kon haar vlucht uiteindelijk niet vervolgen, omdat de cabin crew haar diensturen zou gaan overschrijden. Daardoor moesten de reizigers een nacht in de Ierse stad doorbrengen. De volgende dag vloog de machine aan het einde van de middag alsnog naar Reykjavik. Daar landde de A320 om 17:45 uur lokale tijd.