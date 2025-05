Luxe Boeing 747 voor Trump toch geen cadeau?

De ‘gift’ van een luxueuze Qatarese Boeing 747 aan president Donald Trump is mogelijk minder spontaan dan eerder werd beweerd.

Uit een nieuw rapport van CNN blijkt dat de Trump-regering waarschijnlijk zelf het initiatief nam om het toestel te verkrijgen. Volgens vier anonieme bronnen die bij de gesprekken betrokken waren, benaderde het Pentagon Qatar met de vraag of hun Boeing 747-8 kon worden overgenomen. Daarbij werd niet alleen gedacht aan aankoop, maar ook aan een leaseconstructie. De onderhandelingen verliepen sneller nadat het Witte Huis groen licht had gegeven voor het project. Volgens de bronnen klopt het dan ook niet dat het toestel als een cadeau werd aangeboden.

Sinds Trump verklaarde dat hij een luxe Boeing 747-8 als geschenk van Qatar zou accepteren, klinkt er kritiek uit verschillende hoeken. Critici en journalisten uiten hun zorgen over een mogelijke schending van de Amerikaanse grondwet, die buitenlandse giften aan overheidsfunctionarissen streng reguleert. De Amerikaanse Senaatsleider Chuck Schumer reageerde afgelopen week met een wetsvoorstel: de Presidential Airlift Security Act, die het gebruik van buitenlandse vliegtuigen als Air Force One moet verbieden. Schumer stelt dat het accepteren van het toestel ‘een reeks vragen oproept over de reikwijdte van wetten die bedoeld zijn om corruptie en ongepaste buitenlandse invloed te voorkomen.’

Niet voor persoonlijk gebruik

Volgens de president is het toestel in elk geval bedoeld voor de Amerikaanse luchtmacht, niet voor persoonlijk gebruik. ‘De Boeing 747 wordt geschonken aan de Amerikaanse luchtmacht, niet aan mij persoonlijk’, schreef Trump op zijn platform Truth Social. ‘Het is een gift van Qatar, een land dat wij al jaren met succes verdedigen.’ Met dat laatste doelt Trump op de militaire aanwezigheid van de VS in Qatar. Trump stelt dat het simpelweg verstandig is het cadeau aan te nemen: ‘Waarom zouden onze belastingbetalers honderden miljoenen dollars uitgeven als we het vliegtuig gratis kunnen krijgen van een land dat ons wil bedanken voor bewezen diensten? Alleen een dwaas zou dit aanbod namens ons land afslaan.’